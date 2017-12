Investigan si es un “lobo solitario” del Estado Islámico

| Publicado en Edición Impresa

Akayed Ullah fue identificado como el atacante a la terminal de ómnibus de Nueva York. Se trata de un joven de 27 años inmigrante de Bangladesh y que vive desde hace siete en Brooklyn. La policía dijo que Ullah llevaba puesto lo que se describió como un artefacto casero que estaba amarrado a su cuerpo cuando lo hizo detonar mientras caminaba por un tunel subterráneo repleto de personas, que no resultaron heridas al no estallar el explosivo. Si bien en un primer momento se descartó tódo vínculo con el ISIS, se sabe que el artefacto se armó siguiendo instrucciones por Internet del grupo y no descartan que sea uno de sus lobos solitarios.Según trascendió Ullah dijo al ser arrestado: “Han bombardeado mi país y yo quería hacer daño aquí”. AP y EFE)