Globos de Oro: Del Toro favorito y Plummer nominado por el rol que dejó Spacey tras las denuncias

El actor de Canadá reemplazó al de EE UU en la cinta sobre Getty tras las denuncias de abuso y se ganó una nominación

“La forma del agua”, del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció ayer la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Del Toro, que nunca antes había sido distinguido por la organización, finalmente hechizó a los Globos de Oro. Su obra logró candidaturas a la mejor película dramática, mejor director, mejor guión, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).

En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de Del Toro, que con esta nominación confirma las versiones de que competirá por un Óscar, se medirá a “Dunkerque”, “Llámame por tu nombre”, “The Post” y “Tres anuncios por un crimen”. En tanto, el mexicano luchará en la de dirección con pesos pesados: Steven Spielberg (”The Post”), Ridley Scott (”All the Money in the World”), Christopher Nolan (”Dunkirk”) y Martin McDonagh (”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

En el terreno de películas de comedia o musical, las reconocidas fueron “The Disaster Artist”, “Lady Bird”, “El Gran Showman”, “¡Huye!” y “I, Tonya”: la candidatura de “¡Huye!”, cinta de terror de Jordan Peele, en la categoría, despertó todo tipo de debates y críticas en las redes denunciando la arcaica división de géneros, afirmando que si ha de ser encasillada debería haber ido a parar a “drama” y criticando a la HFPA por amuchar los “géneros menores” en una sola categoría.

PLUMMER, PARACAIDISTA NOMINADO

Las nominaciones actorales en drama y comedia están marcadas por los grandes nombres: Frances McDormand, Meryl Streep y Michelle Williams vuelven a competir entre las mujeres en el drama, mientras que entre los hombres, en la misma categoría, figuran Gary Oldman, Denzel Washington, Tom Hanks y Daniel Day-Lewis en su último rol, ”Phantom Thread”.

La sorpresa la dio Christopher Plummer: el reconocido actor canadiense ingresó a la película sobre la vida de John Paul Getty, “All the money in the world”, cuando ya estaba filmada y protagonizada por Kevin Spacey, pero tras las denuncias de abuso sexual en contra del actor de “House of Cards” el director, Ridley Scott, decidió volver a filmar sus escenas con Plummer. La decisión fue tomada en noviembre, y la cinta tenía fecha de estreno para el 22 de diciembre: en lugar de posponer el estreno, en un esfuerzo contrarreloj para que la cinta ingresara a la consideración de los Premios de la Academia, Plummer, de 87 años, grabó su papel en pocas semanas y se ganó una nominación a los Globos de Oro como mejor actor de reparto en drama por su trabajo encarnando a Getty en la película de Scott.

LOS CANDIDATOS TELEVISIVOS

Entre las nominaciones televisivas, la candidata a coronarse como la serie del año es “Big Little Lies”, protagonizada por las estrellas del cine Nicole Kidman y reese Witherspoon (también productoras) que, con seis nominaciones en la categoría de miniserie y cuyo éxito deja claro que la televisión vive una edad de oro que ha llevado a numerosas figuras de Hollywood a instalarse en la pequeña pantalla.

“Big Little Lies” aspira a alzarse con el premio a mejor miniserie, categoría en la que competirá con “Fargo”, “The Sinner”, “Top of the Lake” y “Feud: Bette and Joan”, pero parte como gran favortia en la categoría que dominó en los premios Emmy, celebrados en septiembre.

En el apartado de mejor serie dramática, en tanto, las aspirantes serán “Game of Thrones” -que solo ha conseguido una nominación en esta edición-, “The Crown”, “Stranger Things”, “This Is Us” y “The Handmaid’s Tale”, con esta última, también gran ganadora en los Emmy, como candidata; mientras que el quinteto de candidatas a mejor serie de comedia lo componen “Master of None”, “Will and Grace”, “Black-ish” y las debutantes “The Marvelous Mrs. Maisel” y “SMILF. El popular cómico Seth Meyers será el encargado de conducir la ceremonia en la que se desvelarán los nombres de los ganadores de los galardones de la próxima edición de los Globos de Oro, que se celebrará el próximo 7 de enero.