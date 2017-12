La nueva polémica de Sol Pérez

Dijo que se sintió una “prostituta” en un evento, y trabajadoras sexuales amenazaron con llevar el tema al Inadi

“Me contratan para hacer la conducción de una fiesta y al final soy como la prostituta del evento, no estaría entendiendo”. La queja la tiró en Twitter, el fin de semana, Sol Pérez, quizás sin imaginar que sus palabras terminarían generando un escándalo que podría terminar con ella denunciada ante el Inadi.

“La chica del clima”, una de las participantes finales del “Bailando” gracias a su carisma (y también, claro, por su capacidad para generar escándalos y comentarios) se sintió incómoda durante una presencia en la que, según contó, no la trataron como ella esperaba.

Al parecer, ni la presentaron y la hicieron bailar alrededor de un hombre que tenía los ojos vendados, como si ella y su voluptuoso cuerpo fueran un regalo para él.

“Faltaba que me metieran en una caja y que yo saliera para decir ‘sorpresa’. Si me plantean eso de entrada no voy porque no es lo que me gusta, me sentí utilizada y me la pasé llorando. No quiero que me vuelva a pasar. Yo no hago fiestas privadas”, aseguró la rubia, en diálogo con la prensa.

Pero el relato de su mala experiencia caló hondo en diferentes sectores, y una de las que no le dejó pasar su comentario, el de “soy como la prostituta del evento”, fue Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.

A través de la misma red social, Orellano escribió: “Lo que no estaría entendiendo Sol Pérez es que hay muchas que nos dedicamos a la prostitución y con mensajes como el de ella nos arroja mayor estigma. Ser puta es un trabajo”.

Y continuó: “El problema no es ser prostituta el problema es que las putas no tenemos derechos y estamos expuestas a constantes situaciones de violencia institucional y estigma social como el que estás reproduciendo vos. Esperamos tus disculpas públicas sino marcha una denuncia al INADI”.

Ante esta advertencia, “la chica del clima” explicó que no fue su intención molestar a nadie con sus dichos.

“Yo no dije nada de la prostitución. No dije si estaba bien o mal, si es correcto o incorrecto. Solo usé esa palabra”, dijo en La Once Diez, y siguió: “No hablaría de la prostitución porque para hablar sobre un tema primero tengo que informarme. Yo pido disculpas si se sintieron tocados por mi comentario”

Además, reconoció que “lo que más me llevó a contar mi episodio fue que todos se lavaban las manos de la situación”, y remarcó que “por suerte la gente (del evento) me pidió perdón y eso hay que valorarlo”.

Por otra parte, dijo que no siente “que una mujer por mostrar o sacarse fotos en ropa interior sea catalogada. Es simplemente una mujer siendo libre”.

