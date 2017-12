Los taxistas vuelven a la carga por una actualización de la tarifa

Hablan de una situación “dramática” y no descartan medidas de protesta. Piden una suba entre el 10 y el 20 por ciento

Inmersos en una situación que caracterizan como “dramática”, con recaudaciones estancadas y una inflación que va minando su poder adquisitivo, choferes y propietarios de taxis cierran filas. Aseguran que una actualización de las tarifas de los coches de alquiler es inevitable, y reclaman a las autoridades que estudien y aprueben la suba en el corto plazo. De lo contrario, no descartan medidas de protesta.

En nuestra ciudad, la ordenanza 10.771 establece que el Concejo Deliberante debe formular dos convocatorias por año a concejales, funcionarios y dirigentes de los sectores taxistas, para “evaluar las condiciones técnicas y financieras del servicio”.

Gustavo Vitale, de la Unión de Propietarios de Autos Taxi (UPAT) recuerda que “presentamos una nota el 25 de octubre pasado ante el Concejo, para iniciar el debate y llegar a una cifra consensuada, pero todavía ni siquiera nos llamaron a una audiencia”.

De prosperar la solicitud, la bajada de bandera pasaría de $20 a $22 -una suba del 10 por ciento-, y cada ficha de $2,5 a $3 -una actualización del 20 por ciento-.

Hace dos meses, esto era resistido por los choferes, que sostenían que un aumento alejaría aún más a los potenciales pasajeros. Sin embargo, las cosas cambiaron.

“Un par de meses atrás sosteníamos que había que ser prudentes, pero ahora llegó el momento de actualizar nuestros ingresos, porque la recaudación de cada jornada es la misma en bruto pero la plata vale cada vez menos” explica Juan Carlos Berón, titular del Sindicato Unión Conductores de Taxis (SUCT): “nos devoró la inflación, y un veinte por ciento de aumento en las tarifas parece razonable”.

“Hace dos días, el GNC se fue de 9 a 12 pesos el metro cúbico; es lo que usa un alto porcentaje de los coches, y dentro de la escalada de un montón de insumos, esto fue definitorio” precisa el gremialista: “con doce horas en la calle, es decir un turno y medio, un auto puede hacer 1.200 pesos, de los que el treinta por ciento se va en combustible”.

“Es una ecuación que no cierra, en las últimas horas me lo plantearon varios compañeros y también propietarios” revela Berón: “más allá de las diferencias que podamos tener eventualmente, no desconocemos que es necesario que los taxis sigan en la calle para proteger las fuentes de trabajo, y para eso los propietarios tienen que tener un negocio rentable”.

dos subas por año

En La Plata hay 2.131 taxis habilitados, aunque se estima que a diario circulan por las calles platenses unos 2.000. En mayo pasado, el Concejo autorizó una suba del 11,1 por ciento en lo concerniente al costo inicial de los viajes, y del 25 por ciento en el valor de cada una de las fichas que “caen” cada 130 metros.

En UPAT sostienen que “incluso de ser aprobado el nuevo pedido, estaríamos por debajo de los porcentajes de alza que tuvo el combustible a lo largo del año”.

Gustavo Vitale advierte que “no vemos las mejores perspectivas para 2018 en materia de paritarias, creemos que el Gobierno buscará cerrarlas en cifras menores a las de la inflación, por lo que si no formalizamos una actualización -que dicho sea de paso, se está dando en todas las capitales del país- en las dos sesiones legislativas que quedan, recién tendremos una chance similar en abril o mayo del año que viene”.

“Así como respetamos todas la exigencias que nos ha hecho el municipio, pedimos que haya respeto a nuestro sector” aclaró el dirigente: “apostamos al diálogo pero si no hay respuestas nos tendremos que hacer escuchar de manera más contundente”.