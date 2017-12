Suspenden a dos jefes de la Armada y familiares exigen que siga la búsqueda

López Mazzeo es el 3º en la cadena de mandos. El otro es Claudio Villamide, comandante de submarinos. Familias en el Congreso

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó ayer la suspensión de dos jefes de la Armada, mientras se sustancie el sumario que determine las responsabilidades en torno a la pérdida de contacto con el submarino ARA San Juan, desaparecido hace 27 días.

Los suspendidos son el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contraalmirante Luis López Mazzeo, que tiene base en Puerto Belgrano, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide.

López Mazzeo es el tercero en la cadena de mandos de la Armada, que encabeza el Jefe del Estado Mayor General, almirante Marcelo Srur, en tanto que el segundo es Miguel Ángel Mascolo, subjefe del Estado Mayor General de la Armada.

Aguad precisó que ambas suspensiones se mantendrán, como lo establece el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, mientras dure el sumario administrativo que ha ordenado.

No confirmó si otros oficiales de alto rango habrían solicitado el pase a retiro, aunque los trascendidos indican que serían más de cinco.

“Buscamos respuestas a preguntas que la Armada nunca contestó”

Un dato significativo en la jornada de ayer fue que no se realizó la habitual conferencia de prensa del vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, que se reemplazó por una gacetilla de prensa en la que se detallaron las tareas desarrolladas en el área de rastrillaje, en aguas del Atlántico sur, hasta el momento sin resultados positivos.

Con estas decisiones, el Ministerio de Defensa avanza en la decisión de determinar las responsabilidades sobre qué pasó con el submarino, con una dotación de 44 tripulantes, del que no hay noticias desde hace casi un mes.

FAMILIARES AL CONGRESO

Mientras tanto, los familiares de los submarinistas del ARA San Juan se reunirán hoy en el Congreso de la Nación con el diputado Guillermo Carmona (FPV) y otros colegas, a quienes le exigirán que se continúe con la búsqueda del submarino desparecido hace casi tres semanas en aguas del Atlántico sur.

Ayer, un grupo de familiares de los submarinistas se reunieron en la puerta de la Base Naval marplatense para dar a conocer las medidas que tomaron con respecto a la continuación de la búsqueda y las explicaciones de la Armada Argentina.

Marcela Moyano, esposa del jefe de máquina Hernán Rodríguez, dijo que “en este viaje buscaremos el respaldo para que se continúe con la búsqueda y que se verifique si hubo responsables en la desaparición del navío. Somos cerca de veinte representantes de las familias los que en el Congreso nos reuniremos con el diputado Carmona y demás legisladores para plantearles todas las inquietudes y buscar respuestas a muchas preguntas que desde la Armada no nos fueron contestadas”.

La mujer puntualizó que “somos los propios familiares los que sustentaremos este viaje, con recursos propios, ya que no hemos recibido ayuda alguna de parte de la Armada ni del Gobierno para este encuentro”.

Por su parte, la jujeña Yolanda Mendiola, madre del cabo primero Leandro Cisneros, manifestó que “queremos reunirnos con los legisladores y que este tema no quede en el olvido, ya que necesitamos una respuesta. Hoy nos acercamos hasta la Base y no hemos tenido ninguna información de parte del flamante capitán de Navío y jefe, Gabriel Attis. Pero nosotros vamos a presentar una ley para que se hable del tema de la pérdida del submarino, para que no pase como en Cromañón o Malvinas, donde hubo cosas que se ocultaron”.