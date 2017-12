Susana Giménez fue imputada por una denuncia de Diego Maradona

La diva entrevistó a Claudia Villafañe en junio y nombraron al ex futbolista cuando existía un "bozal legal"

Susana Giménez y Claudia Villafañe fueron imputadas por la fiscal María Paula Hertrig luego de que fueran denunciadas por Diego Maradona por el delito de desobediencia.

En junio de este año, la ex mujer del Diez visitó los estudios de la diva y previo al programa se determinó por medida cautelar que Diego Maradona no podía ser nombrado en la entrevista, algo que no se cumplió.

El abogado de Maradona, Matías Morla, expresó que "ninguna de las dos cumplió con la notificación. Maradona coincide conmigo en que Susana no comete el delito con la intensidad con que lo comete Claudia Villafañe, porque no sabía el alcance, al punto que dijo: 'No sé qué hacer o qué no hacer'. A mi criterio, estuvo muy mal asesorada".

Previo al inicio de la entrevista, Susana comentó: "Hoy me mandaron una cautelar de que no podía nombrar… Viste que él nunca me deja nombrar a nadie", dando cuenta de que sabía del requerimiento.