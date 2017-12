Un documento de Irán sobre las alertas rojas complicaría más a Cristina por el pacto

El Gobierno de Teherán confirmó que hubo gestiones para levantar los pedidos de capturas de Interpol

Una carta del gobierno de Irán reconoce gestiones en 2013 para eliminar las alertas rojas de Interpol contra los ex funcionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA, hecho negado por la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, procesados con prisión preventiva por presunto encubrimiento y traición a la Patria.

El documento, que reveló anoche el canal de noticias TN, es una carta que el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán le envió al actual canciller argentino Jorge Faurie para saludarlo por su incorporación a esa cartera. De acuerdo a la versión periodística, el texto titulado “En el nombre de Dios”, confirma la existencia de reuniones y gestiones del ex ministro Timerman con la Interpol para que se eliminen los pedidos de captura, que habría sido uno de los fundamentos del memorándum firmado con Irán. En la misma, el gobierno de Teherán ofrece su “buena voluntad” de ayudar a esclarecer las “verdades” sobre el atentado en la sede de la AMIA tras la firma del memorándum de entendimiento fechado el 27 de enero de 2013.

La causa por la que están ya presos Zannini, D’Elía, Khalil y Timerman (con domiciliaria) se inició a partir de la denuncia del fallecido ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman. Un día antes de dar explicaciones en el Congreso, el funcionario judicial fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza en el departamento de Puerto Madero donde vivía. La causa fue archivada por el juez Daniel Rafecas, pero tiempo después fue reflotada por Claudio Bonadio.

le niega la excarcelación

Ayer, el juez Bonadio le negó la excarcelación al ex canciller Timerman en esta causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por lo que lo mantendrá en prisión domiciliara por su débil estado de salud.

El magistrado rechazó el pedido de la defensa de Timerman, pero lo autorizó abandonar su domicilio cada vez que sea necesario, tras ser autorizado por el juzgado para realizarse estudios y recibir tratamiento médico.

Tras la negativa del juez, los abogados del ex canciller apelarán hoy su procesamiento con prisión preventiva, algo que habían postergado con el objetivo de acortar los plazos de cara a un eventual juicio oral.

Para acceder a la autorización del juzgado, Timerman “deberá aportar al comienzo de cada semana un cronograma con las vistas médicas programadas para ese período”, sostuvo el juez.

El ex canciller padece cáncer y recibe un tratamiento que conjuga sesiones en Buenos Aires y otras en Nueva York, por lo cual sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían presentado un pedido para que se lo excarcelara.

Tras recibir la notificación de la negativa por parte del juez, Rúa dijo que “ya que discutiendo sólo las cuestiones vinculadas con la arbitrariedad de la detención no obtuvimos respuesta, apelaremos”.