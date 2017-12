Vidal defendió la reforma previsional: "lo que estamos proponiendo garantiza el sistema jubilatorio"

Este jueves la iniciativa se tratará desde las 14 en Diputados

A pocas horas de la sesión de Diputados en la que se tratará la reforma previsional, que despertó rechazo en varios sectores, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se pronunció al respecto.

Durante la cena de fin de año de ADEPA (la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), la mandataria expresó: "Nadie se está apropiando de los recursos de los jubilados. La mitad de lo que reciben los jubilados se paga con los aportes de los que trabajan, la otra mitad con nuestros impuestos. Se pagó con inflación y ahora con deuda".

Y agregó: "El sistema actual no se sostiene para nuestros hijos y nietos, esta es la verdad. Las reformas que estamos proponiendo garantizan el sistema jubilatorio. Sin mentiras, sin emparejar ahora y después vemos quién paga la cuenta".

Vidal fue tajante: "Nos gustaría decirles a los millones de argentinos que están afuera del sistema que van a dejar la pobreza, que van a tener cloacas lo que no las tienen, pero no hay magia, no hay caminos fáciles. Cada cosa importante lleva tiempo y cuesta, vamos a exponer nuestro capital político si es necesario".

Finalmente, expresó: "Claro que se van a sentir preocupados porque sé que muchas veces les mintieron".