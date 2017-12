Pegados a la TV: Netflix reveló qué series devoramos este año y que un argentino vio “Nemo” 287 veces

La empresa reveló además el listado de los shows con los que más engañamos a nuestras parejas durante esta temporada

| Publicado en Edición Impresa

Hace 20 días, Netflix lanzó una de sus películas navideñas, toda una tradición en la televisión estadounidense, llamada “El Príncipe de Navidad”. La película fue vista por 53 usuarios una vez al día durante dos semanas, lo cual llevó a la cuenta de Twitter del servicio on demand, siempre jocosa, a preguntarse “¿quién les hizo daño?”.

La iniciativa generó el habitual ida y vuelta entre los usuarios y la compañía en la red del pajarito: el dato lanzado por Netflix, sin embargo, era apenas uno de los tantos que liberó la compañía esta semana. Habitualmente reacia a mostrar sus números, cada fin de año la empresa on demand dominante en el mundo revela los hábitos de sus consumidores formulando un ranking de las series más vistas.

Durante la temporada 2017, reveló la compañía, los usuarios de Netflix alrededor del mundo vieron más de 140 millones de horas al día (un poco más de mil millones a la semana). El día más popular para ver contenido en Argentina fue el 10 de septiembre, mientras que a nivel global fue el 1 de enero: “Apenas un día y ya necesitábamos nuestro primer maratón”, acotó la compañía en un comunicado.

Argentina sorprendió además al estar en séptimo lugar globalmente donde los usuarios ven Netflix todos los días: “El miembro argentino que aún nos tiene confundidos es el que vio ‘Buscando a Nemo’ 287 veces en 2017; una hazaña extraordinaria, sobre todo si pensamos que el miembro promedio vio 60 películas en Netflix este año”, lanzó la compañía en otra estadística sorprendente.

LAS MÁS VISTAS

La serie “American Vandal” encabeza el ranking de los envíos por Netflix a la que los argentinos le dedicaron más de dos horas por día, según la encuesta difundida por esta plataforma digital, que además midió los programas que el público local consumió menos de dos horas por día, los vistos en familia y en soledad, entre noviembre de 2016 e igual mes de este año.

El listado de las diez series de mayor consumo diario en Argentina la completan “Anne with an E”, “Ingobernable”, “Greenleaf”, “The Keepers”, “The Mist”, “Shooter”, “Suburra: Blood on Rome”, “Marvel - The Defenders” y “Frontier”: la tendencia marca que las series de suspenso y acción no permiten la espera al día siguiente para ver más, algo que se ratifica en otro listado, el de los “infieles” (ver más adelante) y que seguramente perjudicó laboralmente a más de uno...

En tanto, entre las series con un consumo de menos de dos horas diarias se impone “Disjointed”, seguida por “The Crown”, “Una serie de eventos desafortunados”, “Big Mouth” y “Neo Yokio”. Completan este listado “You me her”, “Santa Clarita Diet”, “Wet hot american summer”, “Ozark” y “One day at a time”: en varias de las series del top 10 se revelan tramas complejas y producciones cuidadas de ritmos menos frenéticos, que obligan a un visionado más pausado.

LAS mÁS TENTADORAS

Netflix diferenció estos dos listados como la lista de series que “devoramos”, y la lista de series que “saboreamos”, y edificó además otros dos listados: el primero, de las series que nos obligaron a ser “infieles” (es decir, a seguir adelante a pesar de que la pareja de uno se había dormido o había salido de baile) y las que vimos en familia.

“13 reasosn why” encabeza ambos listados. El de los “infieles” se completa con “Sense8”, “Narcos”, “Stranger Things”, “Black Mirror”, “Marvel - Iron Fist”, “Marvel - The Defenders”, “One Day at a Time”, “Santa Clarita Diet” y “El Chapo”, dejando claro que en las series donde la adrenalina corre rápido los valores de respeto por el prójimo y fidelidad se echan por la ventana ante la necesidad de saber “qué pasó después”.

Mientras que el lsitado familiar incluye a “Stranger Things”, “ASOUE”, “One Day at a Time”, “Gilmore Girls: Un nuevo año”, “Chef’s Table”, “Anne with an E”, “Fuller House”, “Atypical” y “The Good Place”: en familia, al parecer, la nostalgia unió generaciones que decidieron ver juntas la retro “Stranger Things” o los regresos de “Fuller House” y “Gilmore Girls”.

EL MÉTODO

Basado en una encuesta con más de 60.000 respuestas a miembros de Netflix realizada entre el 24 y el 30 de octubre de 2017, la popularidad, informó Netflix, se midió tomando el promedio de horas vistas por día por miembro entre el 1.º de noviembre de 2016 y el 1.º de noviembre de 2017.

Los datos incluyen nuevas series o nuevas temporadas de series originales de Netflix lanzadas entre el 1 de noviembre de 2016 y el 1 de noviembre de 2017.

La muestra es representativa de una población adulta que ve series de televisión en pareja en 32 países.