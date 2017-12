Una dotación de bomberos trabajó para apagar las llamas. El vehículo quedó destruido

Una dotación de bomberos combatió esta mañana el incendio de un automóvil en la cuadra de 18 entre 68 y 69, donde los vecinos vivieron momentos de revuelo y susto.

Según fuentes policiales, por el momento no pudieron establecer los motivos del hecho. No obstante vecinos no descartan que se haya tratado de un nuevo caso de quemacoches.

A raíz de la acción del fuego el rodado quedó completamente destruid.