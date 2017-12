Los partidos chicos condicionan su apoyo a los candidatos chilenos

Piñera y Guiller necesitan ese respaldo para vencer en el ballotage más reñido de lo esperado, pero llueven las críticas a uno y otro en un final donde nada está definido

| Publicado en Edición Impresa

Las principales figuras de la izquierda y de la derecha chilenas arremetieron en las últimas horas con distintos reclamos a los candidatos presidenciales para la segunda vuelta electoral del domingo, Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, respectivamente, en un intento de los probables aliados de poner condiciones para definir las elecciones.

El oficialista Guillier, quien aspira a recibir el apoyo del fundamental 20% de los votos que el Frente Amplio obtuvo en la primera vuelta, fue blanco ayer de críticas de varios representantes de esa alianza de izquierda, que cuestionaron su “tibieza” y las “contradicciones” exhibidas en el último debate, antes del cierre de campañas de hoy.

A su vez, el ex presidente Piñera, decidido a hacerse del nada despreciable 8% obtenido por el pinochetista José Antonio Kast, también recibió objeciones y reprimendas no sólo del líder derechista, sino también del senador Manuel José Ossandón, destacado miembro de Chile Vamos y ex rival suyo en las elecciones primarias.

Para la tranquilidad -relativa- de Guillier, la ex candidata del FA, Beatriz Sánchez, reiteró ayer que votará por el oficialismo, pero más por oposición a la derecha.

“Yo no quiero ese presidente (...) Más que un voto a favor de Guillier, éste es un voto contra Piñera”, dijo la periodista en una entrevista.

Sánchez, que obtuvo el 20,2% de los votos en la primera vuelta, aseguró que su decisión se “precipitó” el 4 de diciembre con la denuncia de Piñera de un supuesto fraude electoral en la votación del 19 de noviembre. El ex presidente afirmó que algunos votantes recibieron papeletas marcadas a favor de Guillier y Sánchez, aunque no presentó pruebas ni lo denunció ante el Servicio Electoral.

CUESTIONAMIENTOS

Más allá del apoyo crítico de Sánchez, la candidatura de Guillier fue puesta bajo la lupa por otras figuras del FA, como el diputado y dirigente del Movimiento Autonomista Gabriel Boric, quien lo acusó de ser ambiguo al referirse a su propuesta de condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) al 40% más vulnerable de los estudiantes. “Claramente, trató de evitar la respuesta y después, ante la presión y la insistencia, termina dando una declaración que es contradictoria”, dijo Boric.

Luego de reiteradas preguntas de los periodistas que condujeron el debate televisivo, Guillier prometió perdonar “para siempre” la deuda de los estudiantes con el CAE, pero no logró disipar las dudas de Boric.

Por su parte, el dirigente de Revolución Democrática Giorgio Jackson, otra de las figuras del FA surgida del movimiento estudiantil, cuestionó el desempeño del senador por Antofagasta y evaluó que sus chances de cara al ballotage “dependen principalmente de los errores del piñerismo”.

Por el lado de Piñera, las voces críticas que se alzaron fueron básicamente las de Ossandón y el polémico Kast, depositario sin embargo de 8% de los votos en la primera vuelta. El ex rival de Piñera en las elecciones primarias dijo que el ex presidente no será el candidato más votado el domingo en la comuna de Puente Alto en Santiago, la segunda con mayor población de Chile. (AP, EFE y TÉLAM)

La candidatura de Guillier fue puesta bajo la lupa por otras figuras del Frente Amplio