Mi mamá me entrega...: Naza “alquiló” su hija a un empresario

Si Barbie sale desde junio con su hermanastro, ¿qué hacía en octubre en Uruguay con otro? “Era un arreglo comercial mío”, dijo la rubia

En medio de los rumores de romance con su hermanastro, Lucas Rodríguez, sorprendió ver en octubre pasado a Barbie Vélez (23) en compañía de un empresario recorriendo, informalmente, las playas de Punta del Este.

Las fotos confundieron en su momento pero nunca se confirmó ninguna relación entre la actriz y el joven empresario de Networking Patricio Silberman (32), el empresario en cuestión.

Días después, la hija de Naza se animaba a blanquear su romance con el hijo del marido muerto de su madre y nadie recordó su paseo esteño junto a Silberman, en el que se mostraron juntos de día y de noche, y muy acaramelados.

Pero ayer, y con la excusa de hablar del polémico noviazgo de su hija, su madre Nazarena visitó “Intrusos” y, fiel a su estilo, dejó varios titulares aunque éste, sin dudas, fue el más explosivo.

¿Cómo puede ser que, si Barbie reconoció que desde junio sale con Lucas Rodríguez se haya mostrado en compañía de otro hombre en la costa uruguaya durante un finde de octubre? Nazarena, siempre polémica, sorprendió a todos con su sincericidio.

“Nunca fue un novio. Era un arreglo comercial mío”, tiró la rubia, sin filtros, ante la sorpresa y los posteriores aplausos del panel.

“Es la primera vez que escucho a alguien decir que fue un arreglo comercial”, manifestó Rial, al parecer, sobre una práctica común, aunque “silenciosa” del ambiente artístico.

Y Nazarena dio detalles del “negocio” que se mandó y que tenía como protagonista a su hija.

“Le empecé a cerrar eventos en Punta del Este a Barbie y una de las personas que la contrató fue Pato. En un momento, él me preguntó ‘¿te molesta si voy a comer con Barbie?’ Cuando le dije que iba a haber fotógrafos, me respondió ‘y es que eso me gusta’. Entonces yo le dije ‘¿cómo cerramos el arreglo? ¿la contratás? Es como que vos me digas ‘quiero a Barbie en ‘Intrusos’ pero quiero juntarme con ella para ver si sabe hablar’. Y después llamás 15 fotógrafos. Eso fue lo que pasó. Él quería promocionar que Barbie va a estar trabajando todo el verano para su empresa. No sabíamos que iba a haber fotógrafos. Barbie no sabía que quedaba escrachada, yo tampoco”, explicó.

A pesar de los aplausos por el sincericidio de Nazarena en “Intrusos”, las palabras de la polémica vedette hicieron ruido en las redes sociales, cuestionando su rol como madre. “Locura total lo de Nazarena, un asesor de menores por favor que intervenga”, pidió un tuitero.