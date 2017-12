El Papa advirtió por el autoritarismo en algunos países latinoamericanos

Definió a la política como un servicio de sacrificio, pero cuestionó la autocracia. Se reunió con minorías birmanas perseguidas

| Publicado en Edición Impresa

El papa Francisco definió a la política como un “servicio de sacrificio y dedicación” que, sin embargo, en algunas zonas de América latina se práctica “en formas de autocracia y totalitarismo”, en un video difundido ayer en la inauguración en Bogotá de un encuentro latinoamericano de católicos con responsabilidades políticas.

“Es un servicio de sacrificio y dedicación por el cual a veces se puede considerar a los políticos como ‘mártires’ de causas por el bien común de sus naciones”, explicó el Pontífice en un videomensaje reproducido en el “Encuentro de católicos con responsabilidades políticas al servicio de los pueblos latinoamericanos”, que se celebra hasta pasado mañana en la capital colombiana.

Sin embargo, advirtió que la política, al ser servicio, “no debe estar a disposición de ambiciones individuales” o de prepotencias “de centros de intereses”, y lamentó que en “algunos países de América latina” haya recaído “incluso en formas de autocracia y totalitarismo”, reportó la agencia de noticias Ansa.

Francisco recomendó así la necesidad de “rehabilitar la dignidad de la política” y de recuperar un “diálogo abierto y respetuoso que busque las convergencias posibles” antes que sustituirlo con “acusaciones recíprocas y recaídas demagógicas”, según la síntesis de Radio Vaticana.

Según Bergoglio, la región necesita “dirigentes políticos capaces de movilizar a vastos sectores populares siguiendo grandes objetivos nacionales y latinoamericanos”.

Pero, a su juicio, para enfrentar los grandes desafíos del continente latinoamericano hace falta “reforzar el tejido familiar y social”, promoviendo “una cultura de encuentro que deje atrás las tenazas del individualismo y la masificación, de la polarización y la manipulación”. “No podemos resignarnos a la situación deteriorada sobre la cual muchas veces debatimos entre nosotros”, concluyó.

REFUGIADOS

Mientras tanto, durante la gira que realiza por el Lejano Oriente, Francisco afirmó ayer que “la presencia de Dios también se llama rohingya”, con lo que pronunció el término que no había mencionado para no ahondar tensiones en su paso por Myanmar (la ex Birmania) y Bangladesh, y rubricó así una serie de gestos en apoyo de esta perseguida minoría musulmana.

“La presencia de Dios también se llama rohingya. Que cada uno tenga su respuesta”, dijo Francisco en italiano durante su encuentro en Dacca, la capital de Bangladesh, con 16 rohingyas procedentes de los campos de refugiados en Cox’s Bazar, donde debieron asentarse al huir de la persecución que sufren en el vecino Myanmar.

La represión del Ejército birmano que obligó a más de 620.000 rohingyas a refugiarse en Bangladesh desde fin de agosto, considerada por la ONU una “limpieza étnica”, atravesó la gira papal por el sur asiático desde su inicio, el lunes pasado en Myanmar.

El obispado birmano le pidió a Jorge Bergoglio que evitara utilizar el término “rohingya” para no provocar reacciones violentas de algunos extremistas en Myanmar, cuyo gobierno considera bengalíes a los integrantes de la minoría musulmana y niega la represión. Sin embargo ayer Francisco saludó a uno a los 16 refugiados. (TÉLAM, AP y EFE)