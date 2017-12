Submarino: Aguad se comprometió ante familiares a no dejar la búsqueda

Fue durante una reunión que el ministro de Defensa mantuvo, en el marco de un clima tenso, con allegados a los marinos, quienes pidieron pruebas del hundimiento y que no se retire la ayuda internacional

El Gobierno ratificó ayer su compromiso de seguir buscando el submarino ARA “San Juan” hasta agotar todos los recursos, en respuesta a los familiares de los 44 tripulantes que pidieron pruebas concretas del hundimiento, mientras sigue el rastrillaje en aguas del Atlántico Sur, con la colaboración de varios países.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reunió durante casi una hora en la base naval de Mar del Plata con familiares directos de la dotación del submarino en el marco de un clima tenso. El contacto con el submarino se perdió el miércoles 15 de noviembre, y, luego de intensos rastrillajes, ayer se dio por concluida la fase de búsqueda de los tripulantes, para proseguir con el rastreo de la nave en el lecho del mar.

En tanto, el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, detalló ayer en su informe diario que “los sensores detectaron seis contactos en el fondo marino; dos fueron totalmente descartados: uno coincide con un buque hundido en el año 2000 que está en la carta náutica; y otro que no estaba registrado y según especialistas corresponde a un potero (buque de pesca de calamar)”, explicó (ver página 19).

Los familiares coincidieron en que necesitan pruebas para hacer el duelo y también pidieron que se investiguen las responsabilidades.

Aguad, luego de escuchar a todos, se comprometió a “seguir buscando el submarino con todos los elementos que tiene el país” y aseguró que “los países que estaban colaborando, como Rusia, Chile y Estados Unidos, nos van a seguir acompañando”.

“Queremos los cuerpos, que se comprometan a encontrarlos. Al ministro Aguad le dijimos que se comprometan a rescatarlos y nos dijo que no nos puede garantizar nada”, dijo a la prensa Marcela Fernández, esposa del suboficial Alfredo Sánchez, luego de la reunión.

“Estamos muy disconformes con su respuesta”, remarcó la esposa del suboficial Sánchez tras el encuentro, y agregó: “Así como los llevaron, queremos que los traigan, no tienen que parar” la búsqueda. La mujer contó que también se le planteó a Aguad que “no sea retirada del mar” la ayuda internacional.

En el mismo sentido, se expresó la jujeña Inés Mendiola -tía del cabo primero Leandro Cisneros- quien señaló: “Estamos esperando que nos regresen algo, no nos vamos a ir con las manos vacías. Yo tenía un sobrino que era el orgullo de la casa y lo seguirá siendo porque era un sol”.

Agregó que le planteó a Aguad que “caigan las cabezas que tengan que caer, porque necesitamos un país que tenga a sus Fuerzas Armadas como corresponde”.

Por su parte, Yolanda Mendiola, la madre de Cisneros, también contó que durante la reunión le solicitaron a Aguad que “no retiren la ayuda recibida” y le cuestionaron que los tripulantes habían recibido solo 275 pesos en concepto de viático del viaje.

Aguad -dijo- se comprometió a que “si hay responsables en este caso, los van a sacar y si tienen que ir a la cárcel lo harán, por lo que pensamos que ellos saben que hay responsables”.

También Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez (maquinista del ARA San Juan), dijo que a los tripulantes “tienen que seguir buscándolos” porque -indicó- “a ellos los llevaron y ahora los tienen que traer porque lo que está haciendo la Armada es abandono de persona”.

Otro testimonio fue el de María Victoria Morales, tucumana, mamá de Luis Esteban García, cabo principal en electricidad: “En este viaje vinimos a Mar del Plata porque él nos pidió que nos quedáramos aquí hasta que regresara. Creo que nos estaba diciendo algo”.

“Es un joven que trabajó mucho para lograr su título en la Armada, vendía helados por la calle en Tucumán, realizaba dibujos técnicos a estudiantes y hacía changas con su padre para poder pagarse la carrera. Con mucho sacrificio, logró tener su título, estaba orgulloso del mar y de lo que había logrado, al igual que nosotros, sus padres, su esposa y sus dos hijos”.

Las redes sociales también reflejan el impacto que han causado las últimas noticias sobre el ARA “San Juan”.

Más temprano y antes de que se realizara la reunión, Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, le pidió al presidente Mauricio Macri “que revierta esta decisión de la Armada” de cancelar las tareas de rescate de los marinos del navío, que no logra ser ubicado desde el 15 de noviembre.

“Con todo el dolor y la bronca, me permito la arrogancia de exigirle al presidente Macri que revierta esta decisión administrativa de la Armada que es arbitraria, no entiendo que tenga ningún tipo de justificación. Los argumentos que da (el vocero de la Armada, Enrique) Balbi no se sostienen”, señaló Tagliapietra.

El padre de Alejandro Tagliapietra no descartó que el cese de la búsqueda de sobrevivientes se deba a un tema económico: “Si es una cuestión económica, están gastando más dinero en el G20 que en esto. Respetemos a estos chicos, que se llenan la boca hablando que son héroes pero los dejan abandonados rápidamente”, consideró.

Tagliapietra recordó el mensaje que el Presidente les dio a los familiares de los tripulantes cuando los visitó en la Base Naval de Mar del Plata: “Hace diez días nos fue a decir que iban a agotar todos los recursos y que los iban a buscar hasta que los encuentren”, remarcó.

Además consideró “una falta de respeto total” que el mandatario ayer haya publicado en su cuenta de Twitter que era “un día histórico” porque la Argentina asumía la presidencia del G20.

Aunque en diversos medios se especuló ayer con que el presidente Mauricio Macri iba a ofrecer un mensaje institucional en cadena nacional sobre la tragedia del submarino tras haber suspendido su primera actividad pública del día, finalmente ese discurso no se realizó.

En tanto, María Rosa Abel Castro, madre del jefe de operaciones del submarino ARA San Juan, Fernando Villarreal, afirmó ayer que la noticia que recibieron sobre la decisión de poner fin a la búsqueda de sobrevivientes fue “cruel” porque se enteraron a través de “los medios de comunicación”.

“La noticia que nos dieron ayer fue cruel porque nos enteramos por los medios de comunicación”, aseveró la mujer, quien dijo esperar que “encuentren al submarino” y que, después, “los responsables de esta tragedia o desaparición, vayan presos”.

“No voy a parar para hacer eso”, aseveró la madre de Fernando Villarreal, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, del que se perdió el rastro el 15 de noviembre pasado.

La mujer, que vive en Punta Alta junto a su esposo Jorge Villarreal, se encuentra en Mar del Plata, ciudad en la que vive su hijo junto a su esposa y su hija de 3 años.

“Se avisó sólo a los familiares que están en la base y son muy poquitas las familias que están, creo que el jueves, si tenían que dar esa noticia, tenían que haber llamado a las 44 familias que estamos dentro de lo que es la ciudad de Mar del Plata”, agregó la mujer.

Al respecto, el vocero de la Armada , Enrique Balbi, afirmó ayer que la Marina “va a pedir disculpas” si alguna familia de los tripulantes del submarino ARA San Juan quedó afuera del “plan de llamadas” implementado para informar sobre la decisión de dar por finalizada la etapa de búsqueda y rescate.

