Antonia Gorosito no salía ayer de su asombro y emoción. La jubilada de Los Hornos se convirtió en la ganadora del televisor led que EL DIA regala con el sorteo de los cupones no ganadores del Cartonazo. “No lo puedo creer, es la primera vez que gano algo”, contó la mujer. Feliz por el premio, aseguró que “siempre sigo los juegos del diario. Justo se me había roto el televisor y estaba viendo cómo hacer para comprar otro”. La suerte estuvo de su lado.