Otro día con escasez de agua en la Ciudad, ahora por limpieza en la planta de Absa

En diferentes barrios volvió a fallar el servicio y crece el malestar. Un concejal pidió un resarcimiento para los damnificados por los cortes

Las falencias del servicio que brinda la empresa Absa volvieron a quedar al descubierto ayer, cuando otra vez miles de platenses padecieron baja presión o falta de agua en sus domicilios. Ahora el motivo esgrimido fueron las tareas de mantenimiento que se llevaron adelante en la planta potabilizadora Donato Gerardi, maniobras que afectaron el abastecimiento en las subestaciones de Bosques y Parque Saavedra.

Por una cosa o la otra, en muchos barrios pasaron prácticamente una semana sin suministro. Es lo que aseguran, por caso, en 80 entre 6 y 7 y adyacencias, donde los vecinos se cansaron de reclamar, no sólo ante empresa encargada de distribuir agua potable en la Ciudad, sino también al Ocaba, el organismo que debería controlar que el servicio se brinde con eficiencia. “Soy enferma oncológica, tengo el brazo es imposible de mover, y no tengo agua. Afuera apenas sale un hilo”, se quejó Carmen, una jubilada y ama de casa que paga $600 por mes por un servicio que no recibe. Hizo reclamos en Absa (Nro. 2394007 y 2394007/1), por ahora sin suerte.

“Encima aún no se llegó al pico de consumo típico de los meses del verano”

No fue la única que puso el grito en el cielo por las deficiencias del suministro. Ringuelet, 3 y 67, 4 y 82 y La Loma, son otros de los barrios desde donde se quejaron. “Otra vez falta de agua”, clamaron desde la zona de 21 y 69. “Hay falta total de respuesta de Absa y el organismo de control no atiende. En menos de 30 días hicimos seis reclamos. Toda la impotencia”, dijo una vecina.

Por su parte, la empresa informó que “se encuentra realizando la limpieza de una de las rejas de ingreso de agua cruda a la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, y por tal motivo se podrá registrar baja presión en algunos sectores de la ciudad”.

Agregaron que “las tareas de limpieza forman parte del mantenimiento que debe recibir la planta para elevar y garantizar la calidad y cantidad de la producción de agua potable. En esta ocasión, debido a la ubicación de las rejas y a las acciones que se deben desarrollar, es preciso contar con buzos, que deberán sumergirse hasta 6 metros de profundidad, y personal especializado”.

“Debido a estas maniobras -continuaron- se registra una merma en la producción de agua potable que sale de la planta y puede sentirse baja presión en las zonas que se abastecen de los rebombeos de las usinas Bosques y Parque Saavedra”.

Concluyeron señalando que “una vez finalizados los trabajos el servicio se normalizará paulatinamente; en caso de registrarse turbiedad, dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual”, recomendaron.

piden resarcimiento

Por otra parte, el concejal Gastón Crespo señaló que “ante la ineficiencia de absa, vamos a pedir el resarcimiento a los vecinos afectados”. Así lo manifestó el concejal por el Frente 1País, quien solicitó a través del Concejo Deliberante una retribución a los usuarios afectados por parte de la empresa y un informe detallado sobre el plan de trabajo a seguir para la solución de este problema estructural.