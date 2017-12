La impotencia de la mujer del taxista que hace dos años murió por un incidente vial

| Publicado en Edición Impresa

La mujer de Luis Alberto Americe, el taxista que murió hace dos años después de un incidente vial en 30 y 52, escribió una carta dirigida a Claudio Omar Sánchez, condenado hace pocos meses a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio preterintencional de su marido.

“Pelear por justicia no sirvió de nada”, dijo Miriam Repetto (54) a este diario, indignada con el juicio abreviado que derivó en ese fallo, que les “impide apelar o pedir un cambio de carátula”.

“Hace tres Navidades q no recibimos flores ni su mamá de 89 años, ni yo, la mamá de su hijo más chico de 12 años. Suponiendo que no festejáramos ese día, igual Ud. Nos privó también de la reunión de la familia, porque nos quitó brutalmente a alguien importante, ya nuestra familia no está completa”, escribió Repetto en la carta dirigida a Sánchez.

En otro párrafo lo acusa de haberse arrogado “el derecho de cercenar una vida, de obligarnos a extrañar por el resto de nuestras vidas a alguien muy querido y sin embargo rogó por una excarcelación bajo pretexto de que su hijo de 12 años lo extrañaba… pero no tuvo compasión en condenar al mío a que extrañe a su papá por el resto de su vida”.

El hijo de Americe tiene 12 años. Según Repetto, “su día más odiado” es el 7 de septiembre de 2015, que fue cuando ocurrió el incidente violento que terminó con la vida del taxista, porque, escribió, “se reprocha amargamente no haberle dicho al padre que se quedara a ver al barsa (SIC), q jugaba esa tarde, piensa que si lo hubiera hecho a lo mejor no se habría cruzado con ud. Y entonces nuestra vida sería feliz como lo era…”.

La mujer también le reprocha a Sánchez que la haya obligado “a enseñarle (a su hijo) a mentir a su abuela, a que la confunda y le tenga que decir, (con el alma en la mano, en las horas que sucedieron a la muerte del papá) cuando le pregunta por el padre, recién se fue tata!”, ya que la mujer padece Alzheimer.

La justicia entendió que el homicidio de Americe fue preterintencional porque “el modo en que fue desplegada la agresión física contra la víctima no debió desembocar en su muerte ni se ha podido acreditar que fuera la intención del imputado”. Es que los forenses determinaron en la autopsia que las lesiones que sufrió el taxista “no eran mortales” y falleció por un “síndrome asfíctico no mecánico”, probablemente producto del estrés.

Repetto aclaró que su marido “no tenía antecedentes cardíacos y murió por lo que pasó ese día”.