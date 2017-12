Montoya se va al Cruz Azul y se le cae una opción a los xeneizes

Pese a que se nombraba como objetivo de Boca, acordó su pase al equipo mexicano. En la Ribera ya piensan en otros nombres

| Publicado en Edición Impresa

El mediocampista argentino de Sevilla, Walter Montoya pasará la semana próxima a Cruz Azul, de México, según comunicó el club europeo dueño de su ficha. “El Sevilla FC y el Cruz Azul FC han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Walter Montoya al equipo mexicano, a expensas de que el jugador argentino supere las pruebas médicas”, afirmaron en la web del conjunto sevillano.

El ex Rosario Central, pretendido también por Boca Juniors, no se consolidó en España y apenas completó siete partidos tras un año cuando lo llevó el actual seleccionador argentino, Jorge Sampaoli.

De esta manera, en caso de pasar a Cruz Azul, Sevilla contará con una ficha extracomunitaria libre, que la ocupará el lateral izquierdo brasileño Guilherme Arana (20 años), procedente de Corinthians de su país.

Cruz Azul cuenta en la actualidad con los argentinos Alejandro Faurlín (ex Rosario Central y River), Julián Velázquez (ex Independiente) y el uruguayo Martín Cauteruccio (ex San Lorenzo y Quilmes).

Debido a esto, en el club de La Ribera ya evalúan alternativas para ocupar el lado derecho del mediocampo xeneize.