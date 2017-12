Campeona del Mundo de ajedrez rechazó defender el título en Arabia Saudita por “principios”

La doble campeona mundial de ajedrez (en modalidades partida rápida y relámpago) Anna Muzychuk, comunicó por medio de las redes su rechazo a participar de la cita máxima del deporte de tableros a llevarse a cabo en Arabia Saudita, aduciendo que no quiere sentirse tratada como “una criatura secundaria”.

El mensaje de la ucraniana se suma a la negativa del país organizador a emitir visas para los participantes israelíes, dado que no tienen relaciones diplomáticas.

Sobre este último particular, un funcionario israelí dijo que Israel le pedirá a la FIDE (federación internacional de ajedrez) que cancele el torneo, o caso contrario acudirán a la corte de arbitraje de casos deportivos en Suiza.

Por su parte, Muzychuk escribió:

“En unos días voy a perder dos títulos de Campeón del Mundo, uno por uno. Solo porque decidí no ir a Arabia Saudita. No jugar según las reglas de alguien, no usar abaya, no ser acompañada al salir, y no sentirme una criatura de sgunda. Hace exactamente un año gané estos dos títulos y era la persona más feliz del mundo del ajedrez, pero esta vez me siento realmente mal. Estoy lista para defender mis principios y perderme el evento, donde en cinco días se esperaba que ganara una docena de eventos combinados. Todo eso es molesto, pero lo más inquietante es que casi a nadie realmente le importa. Ese es un sentimiento realmente amargo, sin embargo no cambiará mi opinión ni mis principios. Lo mismo aplica para mi hermana Mariya, y estoy muy feliz de compartir este decisión. Y sí, para esos pocos que se preocupan, ¡volveremos!”

Quienes sí confirmaron su presencia son el número uno y campeón del mundo de ajedrez clásico, Magnus Carlsen, Sergey Karjakin (campeón de ajedrez relámpago), Vassily Ivanchuk (campeón de partidas rápidas), entre otros.