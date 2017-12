Ante la llegada de las vacaciones de verano, miles de automovilistas se acercan a la planta verificadora de calle 19 y 519 para realizar la verificación técnica vehicular (VTV).

"Desde las 7 y media que estoy, dos horitas. Me dieron un turno para un día que después me cancelaron porque no trabajaban", explicó un conductor.

Otro indicó: "Hace dos horas que estoy. Esta demora es habitual en diciembre. Tuve un turno un día que no pude venir".