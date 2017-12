Ferlauto organiza el trabajo de pretemporada y Villar se queda otro año en Camba

| Publicado en Edición Impresa

Mientras Cristian Ferlauto, el flamante entrenador de Cambaceres aguarda que la dirigencia termine de cerrar la salida oficial de Ricardo Kuzemka, comenzó a planificar el trabajo de pretemporada, que seguramente dará comienzo el 2 de enero próximo.

El inicio de los trabajos previos al reinicio del torneo de Primera C quedará supeditado a que la comisión directiva resuelva la salida de Kuzemka. De solucionarse el tema en el transcurso de esta semana, Ferlauto le pondrá el “gancho” al contrato y se convertirá de manera oficial en el nuevo técnico del Rojo de Ensenada.

“Durante estos días los dirigentes tienen que resolver una serie de cuestiones, entre ellos, el lugar de entrenamiento que le hemos pedido como una de las prioridades. Está todo encaminado, y ojalá, todo pueda quedar resuelto estos días así iniciamos el trabajo de pretemporada en tiempo y forma”, le dijo a este diario Cristian Ferlauto.

VILLAR, UN AÑO MÁS

Por otra parte, el volante Lucas Villar confirmó que continuará un año más en la entidad de Ensenada. El futbolista, cuyo contrato caduca el 31 de este mes, tiene pensado firmar por una temporada más, después de frustrarse la posibilidad de ir a jugar a Defensores Unidos, de Zárate.

“Mi idea es seguir otro año en Cambaceres. Hubo sondeos de Defensores Unidos, pero no prosperó. Ahora, mi cabeza está puesta en Cambaceres. Hay que trabajar fuerte y apostar a que el equipo se quede en Primera C. Sabemos que se nos viene un semestre muy difícil, donde tendremos que sumar muchos puntos para alcanzar el objetivo. No es fácil, pero tampoco es imposible”, agregó el volante.