¿Qué juveniles asoman con buena proyección en el Pincha para 2018?

En 2017 debutaron Juan Marcos Foyth, Juan Cejas, Nicolás Bazzana y Matías Ruiz Díaz, en tanto que Lattanzio terminó de titular

Estudiantes ha sido históricamente un club que apuesta fuertemente a sus divisiones juveniles, de donde surgieron varios jugadores que luego brillaron a nivel nacional e internacional. En el 2017 pudieron debutar cuatro jugadores de la cantera, mientras que otros empezaron a estar la órbita de Primera División con la ilusión de poder meterse de lleno en el mundo profesional en el 2018.

En el año que está por terminar fueron Juan Marcos Foyth. Juan Bautista Cejas, Nicolás Bazzana y Matías Ruiz Díaz los chicos de la cantera que cumplieron su sueño de jugar por primera vez en Primera. El primero de ellos se convirtió a mitad de año en la mejor venta en la historia del club, mientras que los otros tres saben que la temporada que se avecina será importante para afianzarse. A esta lista podría sumarse Carlo Lattanzio que, si bien debutó en el 2015 con Gabriel Milito, en los últimos tres encuentros del año fue titular en lugar de Gastón Fernández y cumplió con creces.

Otros jugadores que están recién comenzando sus carreras e intentarán terminar de consolidarse en el primer equipo albirrojo son Iván Gómez y Lucas Rodríguez, que si bien ya son caras conocidas para la gente, no hay que olvidar que son apenas categoría 1997. Ambos terminaron siendo parte del once titular y en el 2008 buscarán principalmente ser regulares en su juego.

Pero más allá de los nombrados en los párrafos anteriores, hay varios juveniles que pedirán pista, al menos, para empezar a estar en consideración de Lucas Bernardi cuando sea necesaria una rotación de nombres debido a la doble competencia. Yendo de atrás para adelante, Jerónimo Pourtau se consolidó en el último año como el tercer arquero detrás de Mariano Andújar y Daniel Sappa. Por el puesto que ocupa, su objetivo será poder sumar experiencia en la Reserva que conduce Leandro Benítez.

En la defensa hay tres categoría 1999 con posibilidades de estar en la consideración del entrenador albirrojo: el primero es Facundo Mura, un lateral por la derecha con muy buena proyección en ataque que este año tuvo su debut en Reserva e inclusive concentró en Primera; el segundo es Nazareno Colombo, quién juega de central y tuvo un lento pero ascendente crecimiento en la última temporada que le permitió, por ejemplo, ser citado por Bernardi; y el tercero es Iván Erquiaga, que en sus comienzos en juveniles jugaba como delantero pero que ahora se desarrolla como lateral izquierdo.

Por la misma banda de Erquiaga, también en la defensa, Juan Ignacio Díaz es otro de los jugadores que ya están en la mira del cuerpo técnico del plantel profesional. Es categoría 1998 y puede jugar como central, ya que en juveniles hizo saga un tiempo con Foyth.

En cuanto al mediocampo, los juveniles que más prometen en el futuro cercanos son Matías Pellegrini y Andrés Ayala, dos categoría 2000. El primero es de la faceta de los creativos y el segundo se encarga de la contención, pero ambos ha progresado y mucho en el último tiempo y no sería raro que en el 2018 empiecen a pisar con frecuencia la cancha número 1 del Country Club. Si bien comenzarán con fuerte presencia en la Reserva, son jugadores que pueden aspirar a algo más si las circunstancias y su rendimiento en la temporada ayudan.

Leonardo Areal, categoría 1996, y Franco Sivetti, nacido en 1998, son otros volantes que intentarán “llamar la atención” de Bernardi. El primero había comenzado el 2017 siendo parte de la gira que Estudiantes hizo por Estados Unidos, pero luego no pudo pelear por un lugar durante la competencia oficial. La situación del “Taca”, como se lo conoce a Sivetti, es diferente debido a que es dos años menor y viene teniendo un rendimiento regular que le permite ilusionarse. Vale aclarar que a todos estos mediocampistas les juega en contra la superpoblación que hay en Primera en ese sector del campo de juego.

Por último queda el sector ofensivo en donde, hoy por hoy, es donde menos alternativas aparecen en las divisiones juveniles. Mientras nombres como Facundo Bruera y Nahuel Luna están probando suerte en otros equipos del interior a préstamo, en el club quedó Francisco Apaolaza como la primera opción, aunque por el momento Bernardi no lo ha tenido en cuenta para, al menos, una concentración. Uno de los delanteros que más promete actualmente en las juveniles aún es muy chic y es Jairo Vásquez, quién en el 2018 jugará en Sexta División y tendrá como meta personal empezar a meter el pie en Reserva.

los juveniles de selección de 2017

Por otro lado, durante la temporada 2017 Estudiantes tuvo a quince jugadores convocados por distintas selecciones juveniles. A la Sub 20 tuvieron citaciones Juan Foyth, Santiago Ascacibar, Lucas Rodríguez, Jerónimo Pourtau, Facundo Mura, Matías Pellegrini y Andrés Ayala (también entrenó con la Sub 17), mientras David Ayala, Bruno Valdez, Juan Segobia, Agustín Villalba y Franco Ojeda fueron llamados a la Sub 15. En tanto, Juan Soberón y Fernando Centurión entrenaron el nuevo seleccionado Sub 13.

Vale aclarar que Jairo Vásquez estuvo convocado para la Sub 17 de Chile, con la que jugó el Mundial de la categoría en la India.

El categoría 2001 nació en el sur de nuestro país pero fue nacionalizado chileno debido a la sangre de su abuelo paterno, ya fallecido, y de allí su vínculo con la selección juvenil trasandina.