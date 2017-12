Pico Mónaco busca reconquistar a Pampita: "Mi amor por ella está intacto"

La relación entre Pico Mónaco y Pampita causó gran revuelo en el mundo de la farándula. Considerada una de las mejores parejas del año, llamó mucho la atención la ruptura tan rápida.

Mientras Pampita se encuentra en Punta del Este pasando las fiestas con amigas y hace varias semanas no dice una sola palabra sobre Pico, ni en las redes sociales ni ante los micrófonos.

Desde entonces, el ex tenista no desistió de volver a conquistarla. Sin embargo, sus esfuerzos de momento parecen no estar dando frutos. En el último programa de Showmatch, Pico le mandó a Carolina unos mensajes muy tiernos a través de las redes, que ella no contestó.

Hace poco, insistió con un “Me gusta” en una foto que la modelo publicó en su cuenta de Instagram. Ahora, su último movimiento fue salir en la tapa de la reviste Hola! Argentina, diciendo: “Carolina me hizo mejor hombre. Mi amor por ella está intacto, espero que podamos supera este mal momento”.