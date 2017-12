Se conoció la sanción a Perdomo por dóping positivo

La sanción para Luciano Perdomo a raíz de un dóping positivo fue más dura de lo imaginado tanto por el jugador como por la dirigencia de Gimnasia.

Según se notificó hoy, el futbolista deberá cumplir un año de suspensión y podrá retomar la actividad recién el 29 de agosto de 2018.

Por tanto, según estos datos, al jugador le quedarán seis meses más de inactividad ya que no juega desde el primer encuentro ante Defensa y Justicia disputado el 26 de agosto de este año.

Cabe señalar que en su momento, se había mencionado la posibilidad de reducir la sanción ya que el jugador había reconocido el caso y había asumido culpas.

"Me hago cargo, soy el responsable yo, es falta de profesionalismo. No fui profesional, pero el respaldo que me dieron ahora, implica darlo todo y volver de la mejor manera. Estoy agradecido por la mano de los dirigentes, compañeros y cuerpo técnico", dijo en su momento Pucho.

El jugador positivo en su prueba de dóping, del partido que el Lobo venció a Colón como visitante en el certamen pasado.

Ese juego se disputó el sábado 27 de mayo pasado en horas de la tarde en el denominado “Cementerio de los Elefantes”, en Santa Fe, por la 26º fecha del Campeonato de Primera División.

El técnico lo tuvo en cuenta en la 1º fecha frente a Defensa y Justicia, donde integró el banco de relevos, y entró a los 34 minutos del complemento por Bolívar, pero a partir de ahí y en los encuentros que siguieron con Unión de Santa Fe, Huracán y Olimpo de Bahía Blanca, no fue citado a concentrar entre los 19.