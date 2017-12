Video: platenses opinan sobre el aumento de colectivo que se aplicaría desde febrero

Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno aumentará las tarifas de colectivos y en ese sentido, a partir de febrero, el boleto pasaría de costar seis a ocho o diez pesos.

"Me parece muy mal. Uno carga y la SUBE dura poco. No sé cómo van a arreglar esto", expresó una jubilada.

"Yo me tomo cuatro micros por día. Eso no me lo paga el trabajo", indicó un hombre.

"Yo soy jubilada pero sigo trabajando. Para una persona que trabaja se complica. Vivo en Punta Lara y viajo cuatro veces por día. Sería imposible", agregó una mujer.