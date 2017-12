Ingrid Grudke confirmó su separación de Cristóbal López

El empresario está detenido desde el lunes 18 de diciembre en Ezeiza

En medio de los fuertes rumores, Ingrid Grudke confirmó su separación del empresario Cristóbal López, que está detenido en Ezeiza desde el 18 de diciembre, procesado por defraudación a la administación pública.

En diálogo con Intrusos la modelo expresó: "Estoy separada". Luego, ahondó: "Ustedes me conocen, saben cómo soy. Yo me enamoré de una persona, conozco a una persona, tengo sentimientos y ni soy víctima, ni culpable".

Ingrid, agregó en ese sentido: "No siento que tenga que dar explicaciones, la gente que me conoce sabe cómo soy. Me culpan por querer a alguien que, supuestamente, no está bien. Solo Dios me puede juzgar".

Finalmente, la ex del empresario cerró con una aclaración contundente: "Yo no tengo nada que ver con sus cosas. Siempre me ocupé de trabajar y de vivir mi vida a pleno".