Tinelli y Flor Peña, ¿consuegros?

La hija más chica del conductor está de novia con el más grande de la actriz, y se declararon su amor en las redes sociales

Días atrás, en una visita a “Los Ángeles de la Mañana”, Florencia Peña elogió a su hijo mayor, Toto, y hasta contó una infidencia al decir que el jovencito, que tuvo con el músico Mariano Otero, está incursionando en el noviazgo con una adolescente “hija de” a la que no quiso mencionar. Aunque ayer trascendió que sería, ni más ni menos, que la menor de las hijas de Marcelo Tinelli.

“Toto ya me presentó una novia. Y soy espectacular como suegra. No tengo celos y le armo la previa, le facilito las cosas, lo ayudo, lo avivo… Me gusta verme en este rol, porque no sabía cómo me iba a pegar”, había contado Peña, en el programa que conduce Ángel de Brito.

Y en tren de confesiones, se fue de boca: “Me trajo una que es... (gesto de imponente). No puedo decir nada. Está re de novio y está como bomba, bomba. Le pegó romántico, mal. Como, por ejemplo, que me dice que le quiere mandar flores porque es el cumpleaños...”.

Ante la inquietud de las panelistas, la actriz se dio cuenta de que estaba por meter la pata y decidió callarse, ya un poco nerviosa. “No voy a decir nada. Creo que llego a casa y me cambia la cerradura”.

Pero el misterio se develó ayer cuando Florencia publicó una foto post festejo navideño junto a su hijo mayor, Toto.

“Feliz Navidad hijo de mi vida. ¡Te amo fuerte! #Toto”, escribió Peña en su cuenta de Instagram.

Lo que siguió fue una ola de comentarios por lo grande que está el chico que, en público, se conoció de niño cuando su madre viaja con Marley por el mundo, protagonizando desopilantes escenas. Así, entre uno y otro comentario, alguien tiró: “hermosa pareja hacen con Juanita Tinelli”.

Y la hija del conductor se dio por enterada porque contestó desde su cuenta en la red social: “visteeeee hermosa pareja hacemos”.

Aunque lo que más sorprendió fue la reacción del hijo de Flor Peña, quien, ni lerdo ni perezoso, decidió manifestarle en público todo su amor a la pequeña Tinelli.

“Te amo con toda mi alma hermosa”, escribió Toto Otero, y enseguida fue noticia en los diferentes portales del mundo de la farándula.

En octubre, cuando la actriz reemplazó a Pampita en una gala de “Bailando por un Sueño” habían chicaneado con el conductor.

Cuando le preguntaron a Flor, en ese entonces embarazada de su último hijo Felipe, la ex “Casados con hijos” había dicho: “Uno es Juan, que acaba de cumplir 9 y que está por acá. Y después tengo a Toto, el más grande que bueno, está por cumplir 15 y ya... ¿viste lo que son los chicos a esa edad? ¡Toto es un bombón! Bueno... tu hija también un bombón… No, digo porque van juntos a la escuela. Eso lo podemos contar, no?”, disparó, entre risas, Florencia.

Y Tinelli, que minutos antes había dicho “desconocer” al afamado Toto, tiró con picardía: “Le estaba haciendo un chiste. Es divino porque van juntos a la escuela con Juani. Son muy amigos”.

