El escándalo de Sampaoli tuvo repercusiones en todo el mundo

Los medios internacionales lo cuestionaron fuertemente. El DT salió a pedir disculpas a través de un comunicado de la AFA

El escándalo de proporciones protagonizado por Jorge Sampaoli durante un control de tránsito realizado por la policía en Casilda, en la provincia de Santa Fe, tuvo repercusiones de carácter internacional, ya que los medios de todo el mundo se hicieron eco del cuestionado accionar del entrenador de la Selección Nacional. A tal punto copó las redes sociales y la prensa de todo el mundo, que el propio DT tuvo que salir a pedir disculpas a través de un comunicado emitido por la Asociación del Fútbol Argentino.

En el comunicado oficial en la página de la AFA en el que pidió disculpas a “la sociedad” por el incidente de tránsito que protagonizó el fin de semana en la ciudad santafesina de Casilda.

“Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda. El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”, dijo el técnico albiceleste.

“Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas”, agregó el entrenador.

El ex DT de Sevilla y el seleccionado chileno añadió: “Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda”.

“Bajo ningún punto de vista yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”, concluyó .

El secretario de Seguridad Ciudadana de Casilda, Federico Censi, dijo ayer que Sampaoli se disculpó ante unos inspectores que realizaban un control de alcoholemia y frente a los cuales tuvo una reacción enérgica y se dirigió de manera incorrecta.

REPERCUTIÓ EN EL MUNDO ENTERO

El escándalo de Sampaoli repercutió fuertemente en el país y en el mundo entero.

Por jemeplo, en Chile, donde tiene un gran tirón mediático por haber dirigido a la “Roja”, el portal del diario “El Mercurio” marcó que “La polémica y denigrante frase de Sampaoli a un policía que lo tiene en el ojo del huracán”.

Por otro parte, el diario “La Tercera” del país trasandino titulo de esta manera: “Sampaoli remece Argentina y algunos hasta piden su salida de la selección”, para graficar el escándalo vial que protagonizó el DT albiceleste.

“Polémico incidente de Sampaoli con la Policía: “Boludo, cobras 100 pesos al mes”, se hizo eco el diario deportivo “Marca” de España, que se edita en Madrid.

“Sampaoli la lía en un control de alcoholemia en Argentina”, marcó el diario Sport, de Barcelona, que también le dio un despliegue importante al papelón del técnico oriundo de la ciudad de Casilda, Santa Fe.