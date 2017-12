Vanesa Carbone sufrió acoso en un shopping y filmó para denunciarlo

La panelista se encontraba de shopping por Palermo y filmó cómo un hombre vestido con camisa a cuadros y mochila azul la perseguía por los comercios del lugar.

Cuando detectó la actitud extraña del hombre, sacó el celular y decidió grabarlo. Automáticamente, el sospechoso comenzó a disimular.

Carbone decidió denunciar el mal momento que estaba pasando ante un guarde de seguridad, que terminó expulsando al hombre.

Según le respondieron por Instagram, no es la primera vez que el sujeto acosa a mujeres en Palermo.

“Un momento de mierda sentir que te siguen y entrá a uno, dos, tres locales esperando que se vaya y no. Sigue ahí, esperando. No salí del shopping hasta sentirme segura. Ahí lo pueden ver, simulando que utiliza su celular cuando advierte que yo detengo mi marcha y tomo mi celular. No al acoso callejero”, afirmó junto a las imágenes.