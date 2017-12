De La Plata a México en busca de un título del mundo en Full Contact

Se entrena tres veces por día a la espera del combate del 20 de enero, donde representará a la selección argentina de APAM y a la Academia Jorge Zeki de nuestra ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

deportes@eldia.com

Si bien disciplina se mueve a la sombra de la estrella del momento, la afamada y espectacular UFC, lo cierto es que en el Universo de las artes marciales mixtas, el Full Contact, busca su lugar y está a punto de vivir una experiencia muy importante. Y la particularidad, ahora se da en que varios platenses serán parte de un evento de singular importancia en la ciudad de México el próximo 20 de enero.

LA GRAN CHANCE

La noticia está datada sobre que en el departamento de Tocamac, cercano al DF mexicano, el platense Mauro Perri irá en busca del título mundial frente al local Didier “El Vaquero” Torres que pondrá en juego su cinturón mundial de la categoría de entre 74 y 76 kilogramos, en lo que será parte de una gran velada que se celebrará en la Escuela del Deporte Héroes Tecamac.

Además aquí mismo se presentarán varios platenses en representación de la selección argentina de APAM y la Academia Jorge Zeki de 147 y 32. Ante esto en un mano a mano con este diario, Mauro Perri dijo que: “Queda menos de un mes y la expectativa a medida que se acerca la fecha va creciendo muchísimo, encima pelearé tres categorías arriba de mi peso; subí más de seis kilos, así que si le sumamos eso, los nervios también van en aumento, pero realmente me he entrenado muy bien y viajaré con muchísima confianza, más que nada en el trabajo que se realizó para llegar en un punto óptimo de competencia”, comentó Perri, que en su vida cotidiana combina la adrenalina del entrenamiento y los golpes con su actividad de Martillero Público.

DE UNA ACADEMIA PLATENSE

La dirección del relato se traslada al lugar dónde tiene su búnker este grupo que viajará hacia tierras mexicanas en enero: “Entreno en la Academia Jorge Zeki de acá de La Plata y además de representar al lugar viajaremos en representación de la selección argentina APAM (Asociación Panamericana de artes Marciales); unos pelearemos Full Contact, que es mi caso y otros chicos pelearán en la especialidad Kick Boxing”, comentó.

“Me tengo mucha confianza, estoy muy bien”

Mauro Perri,

Full Contact platense

“Vale aclarar que no hacemos UFC, nuestra disciplina tiene muchas cosas emparentadas, pero es otra cosa. Toda mi vida he practicado deportes, he jugado al básquet en Gimnasia e incluso he sido técnico de preinfantiles en el Lobo, pero hace ya veinte que hago Full Contact y con 45 años me llega esta oportunidad de competir a un altísimo nivel, así que también esto es un gran sueño cumplido”, explicó Perri que competirá en la categoría mediano por el título mundial.

“Entreno tres veces por día, entre cuatro horas y media y cinco, lo que es un montón; es la única forma, hago toda la parte de potencia y resistencia, después la parte aeróbica y por último la parte de combate que se hace en el ring”.

“Ahora no estoy sufriendo con la comida, porque otras veces me ha tocado bajar de peso para entrar en categoría y he llegado a la pelea cansado; ahora no es la misma situación, pero se agregan un par de variantes que hacen interesantísima la experiencia como lo son la altura de México, el pelear de visitante, pero bueno, se verá”, comentó el peleador de nuestra ciudad.

LAS DIFERENCIAS CON EL UFC

“El UFC pone en juego cosas que por ahí no estoy de acuerdo, es mucho circo....se pelean en los pesajes, en toda la previa; ya sé que por ahí es lo “que vende”, pero desde el Full Contact tratamos de poner en juego otros valores”. A lo que añadió: “Me tengo mucha fe, soy una persona que donde fijo el objetivo no paro hasta conseguirlo y encima ahora que viajo con los compañeros de la selección, todo realmente es una gran experiencia”, aclaró.

“El Full Contact por peso es similar al boxeo y mi categoría es de las más lindas;, hay “peleadores”, “fajadores” como le dicen en México y estilistas; particularmente me siento cómodo en este último segmento”.

A lo que agregó: “Me gusta decir que las mejores peleas se ganan por puntos, por ahí estás haciendo una pelea bárbara y te comes una mano dura y se terminó; cuando se encuentran dos estilistas, las peleas se vuelven técnicas y es donde más me gusta pelear, te aparecen varios desafíos y eso está más que bueno”, aseguró Perri.

LA ADMIRACIÓN POR EL BOXEO

“A Mayweather lo odian por su forma de ser, pero como boxeador es maravilloso verlo pelear, es perfecto lo que hace, es admirable; tengo recuerdos de mi infancia de compartir con mi viejo madrugadas de boxeo viendo a Sugar Ray Leonard, Maravilla Hagler, de Mano de Piedra Durán, de Martillo Roldán, una época dorada del boxeo....grandes recuerdos”, comenta Perri recordando en el momento a su padre: “Si estuviera vivo, estaría como loco con todo esto”.

“Mis amigos me dicen “Pachorra”, “Capitán”, “Perriman”, pero me nunca me gustó usar apodos, es maravilloso poder hacer este deporte, me permite encontrar puntos de concentración altísimos”

PERRI EN PRIMERA PERSONA

“Hay una posibilidad de poder realizar los futuros eventos en el Polideportivo de Gimnasia y para cualquier deportista de la ciudad poder estar ahí sería espectacular, es como el Luna Park”.

“En el día a día se hace difícil poder compensar todo, estoy buscando descansar mucho y respetar todo lo que pueda cada parte de la rutina para llegar al día de la pelea lo mejor que pueda; viajaremos el 17 de enero y ahí será todo realmente cuenta regresiva, vamos en busca de todo”, finalizó Mauro Perri desbordando optimismo y confianza.