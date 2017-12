Sigue la alerta amarilla y recomiendan tomar medidas preventivas contra el calor

Aunque no se registraron aún atenciones por golpes de calor, en los hospitales no descartan que pueda haberlas en estos días

La Plata -como la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el sur de la provincia de Entre Ríos- seguía ayer en nivel de alerta amarilla a raíz de las altas temperaturas registradas desde el lunes en toda la región.

La alerta amarilla dispuesta por el Servicio Meteorológico Nacional implica un riesgo leve a moderado de golpes de calor, lo que significa que las condiciones climáticas pueden resultar peligrosas para los grupos especialmente vulnerables, como es el caso de mayores de 65 años, enfermos crónicos, niños pequeños y bebés.

A primeras horas de la tarde, la temperatura alcanzó ayer un pico máximo de 32,4°, con una sensación térmica de 34,8° en nuestra ciudad, y el panorama no parece aflojar.

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico, el calor se intensificará hoy alcanzando una máxima de 34 grados, mientras que mañana trepará a los 35 y para el sábado se esperan 36 grados. Recién al llegar la noche de ese día las marcas térmicas tenderían a caer, con la probabilidad de precipitaciones.

En este marco, y frente al aumento de las temperaturas, el ministerio de Salud de la Provincia recomendó tomar medidas para prevenir el golpe de calor especialmente entre lactantes, niños y ancianos, los sectores más vulnerables a este cuadro que, en casos extremos, puede provocar desvanecimientos y pérdida de conciencia.

Como es sabido, el golpe de calor es el cuadro que se produce como consecuencia de una prolongada exposición a las altas temperaturas. Los afectados suelen presentar la piel caliente y roja, el pulso acelerado, mayor transpiración, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia y sed intensa. Pero en casos extremos, el cuadro puede derivar también en convulsiones y hasta pérdida de conocimiento.

Dada su menor capacidad para regular la temperatura corporal, tanto los niños menores de cinco años como los ancianos son los más propensos a sufrirlo.

La pérdida de líquido que se produce a través de la transpiración y la orina se acentúa cuando hace calor y, tanto los chicos como los ancianos, no lo compensan con una mayor ingesta de bebidas porque suelen no percibir la sed. Por lo tanto recomiendan ofrecerles bebidas permanentemente para no caer en un desequilibrio que puede resultar peligroso para su salud.

Los principales signos de alarma que preanuncian el golpe de calor son los calambres musculares en brazos, piernas y abdómen, además de agotamiento, aturdimiento e insomnio.

Si bien en nuestra región aún no se debieron atender en las guardias hospitalarias casos de este tipo, según confirmó el Ministerio de Salud, sí se recomienda suspender ante estos síntomas toda actividad que se esté realizando, sobre todo si implica esfuerzo físico. También aconsejan refrescarse y descansar en un lugar fresco, beber abundante agua y jugos de frutas frescas. Y en caso de que los síntomas sean más severos, como aceleración del pulso, dificultad respiratoria, náuseas o sensación de confusión, es necesario consultar al médico.