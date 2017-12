“No soy víctima ni culpable”, dijo Ingrid Grudke, separada de Cristóbal López

| Publicado en Edición Impresa

Habían sonado hace semanas los rumores de crisis entre Ingrid Grudke (41) y Cristóbal López (61), empresario que actualmente se encuentra detenido acusado de estafar a la administración pública. Y recién ahora se confirmó.

Consultada por la prensa sobre cómo atraviesa este momento personal con su pareja en la cárcel, la rubia contestó: “Ustedes me conocen, saben cómo soy. Yo me enamoré de una persona, conozco a una persona, tengo sentimientos y ni soy víctima, ni culpable”.

Y siguió: “No siento que tenga que dar explicaciones, la gente que me conoce sabe cómo soy... Me culpan por querer a alguien que, supuestamente, no está bien. Solo Dios me puede juzgar. Yo no tengo nada que ver con sus cosas. Soy Ingrid sola. Simplemente fui su pareja. Estoy separada”.