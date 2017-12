| Publicado en Edición Impresa

“¿Con qué famoso tuviste un romance?”, le preguntó, Ángel de Brito, a Andrea Campbell, y ella contestó: “¿Cómo se llamaba el que cantaba la canción ‘Look into my eyes’? ¿Se habrá muerto?”. La respuesta era Bryan Adams: Me invitó a salir y mi ex marido (por Pablo Novak) no me creía. Pobre, me tenía muy baja valía”.