Pico rema y Pampita adelgaza

Mientras el ex tenista declara que su amor por la modelo sigue intacto, la morocha preocupa por su bajo peso en la costa uruguaya

| Publicado en Edición Impresa

Parecían felices, la pareja dorada de la farándula argentina. Sin embargo, por razones que todavía no se conocen públicamente, la relación entre Pico Mónaco y Pampita Ardohain se quebró. El tenista, instalado en Tandil, “me gustea” los posteos de la diosa y asegura que su amor sigue intacto, y ella, en apariencia espléndida, está rota por dentro y su cuerpo parece pasarle facturas: se la ve raquítica, algo que preocupa -mucho- a su entorno.

No es la primera vez que Pampita atraviesa una crisis sentimental. De hecho, la modelo, ostenta el título como una de los protagonistas de uno de los mayores escándalos de los últimos años, y que se desató en el inolvidable motorhome, en donde encontró a Vicuña con la China, la palta y la mantita de Nepal, hace ya dos años.

Como en aquel entonces, la bella morocha sufre ahora un desamor, de la mano de Mónaco, al que catalogaba como “un regalo de la vida”, y con el que meses atrás se había ido a vivir, en compañía de sus tres hijos.

Las versiones de crisis fueron varias: primero se habló de una infidelidad del ex deportista con Sol Pérez; después se dijo que el chofer de la modelo había pisado sin querer al perro de la pareja: Osvaldo; y también se habló de una obsesión de la morocha por controlar a su novio y hacerlo desistir de su vida privada en post de la pareja. Pero nada se confirmó.

Así las cosas, tras confirmarse la separación, taza taza cada uno siguió su camino diferente. Pampita, sin sus hijos, se subió a un avión apenas terminó “ShowMatch” y allí pasó la Navidad, acompañada por sus amigas. Pico se las tomó a Tandil, su tierra natal, en donde celebró las fiestas rodeado de familiares y amigos.

En apariencia espléndida, Pampita provoca desde las redes sociales subiendo imágenes sensuales. Y Mónaco no dudó en darle me gusta a una de las imágenes en la que se la ve sentada, como una reina de la arena, en una diminuta bikini, que le deja ver las costillas.

Dicen que las amigas de la morocha están preocupadas por el descenso de peso que manifestó en las últimas semanas, tras la separación. Hay fotos, en la que se la ve tomando sol, que hablan por sí solas.

“Está”, contestó una de las mejores amigas de Pampita, Ángeles Balbiani, consultada por cómo se encuentra la modelo con esta crisis. Y la respuesta le dio la razón a todos aquellos que dicen que, a pesar de las fotos en las que se la ve fantástica, divertida y sonriente, está devastada.

Las amistades de la madre de Beltrán, Bautista y Benicio son optimistas y esperan que la situación se solucione. Dicen que Pico es “una buena persona” y que le ha hecho muy bien a la también conductora.

Por ahora no ha habido acercamiento entre la ex pareja aunque se espera el desembarco del ex tenista en Punta del Este, en donde, según contó la misma Carolina, abrirá un restaurante.

De todos modos, son esperanzadoras las recientes declaraciones del conductor de “Por una moneda” (El Trece) y “Con amigos así” (KZO): “Carolina me hizo mejor hombre. Mi amor por ella está intacto, espero que podamos superar este mal momento”.