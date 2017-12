Un agente penitenciario asesinó a su ex pareja y otros cuatro familiares

Según el reporte policial el individuo, que fue detenido en las últimas horas, disparó contra las cinco personas con su arma reglamentaria

Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe quedó detenido esta tarde como acusado de haber matado a balazos a su ex pareja, a la hija de ésta, a su ex suegra, a su ex cuñada y a otro hombre en un hecho ocurrido en un barrio de la ciudad de Santa fe, informaron fuentes policiales.