Cristina, con un mensaje sobre el voto en 2019

Cristina Fernández de Kirchner dijo ayer que hará todo lo que esté a su alcance para que el 10 de diciembre de 2019 “otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo”. “No importa quién. No me importa quién”, dijo la ex presidenta desde el Conurbano, en referencia a un posible intento de reelección por parte de Mauricio Macri.

“Lo importante es tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos los nombres de quién sino de qué es lo que se va hacer. Tenemos que garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo esa casa de gobierno vaya a respetar el mandato popular”, dijo, en el marco de un acto que encabezó en Avellaneda.

Y agregó: “Ayer con la sanción de la reforma tributaria se terminó de consolidar el despojo de 17 millones de argentinos, los jubilados y la Asignación Universal por Hijo”.