La “región” de Tabarnia quiere dejar Cataluña

Una petición satírica para que una parte de Cataluña con el nombre de Tabarnia, fiel a España, se independice de la región que intentó la secesión, causa furor por estos días en las redes sociales. La petición en la página change.org, con más de 20.000 firmas en tres días, se transformó en uno de los temas más discutidos del mundo en Twitter.

Burlándose de los argumentos de los independentistas catalanes y hasta con un mapa propio, el texto asegura que Tabarnia, neologismo proveniente de Tarragona y Barcelona, las dos principales ciudades de esta zona costera catalana, “es una región que se diferencia en muchos aspectos al resto de la comunidad autónoma a la que pertenece”.

En las elecciones regionales del 21 de diciembre, los independentistas lograron mayoría absoluta en bancas en el Parlamento pero no en votos, gracias a un sistema que favorece a las regiones rurales, más nacionalistas, en detrimento de las zonas urbanas de la costa, donde ganaron los partidos que defienden la unidad de España. “Nuestro voto vale 3 y 4 veces menos con respecto a Girona y Lleida”, las dos provincias rurales donde ganaron los independentistas el 21 de diciembre, señala. El reclamo fue lanzado por el movimiento “Barcelona is not Catalonia”, frente al eslogan separatista “Catalonia is not Spain”.