Nelson Vivas anunció que dejará el fútbol

Luego de lo que fue un último paso por Defensa y Justicia, Nelson Vivas decretó su alejamiento definitivo como entrenador del fútbol profesional. “Hoy no estoy dispuesto a que el fútbol maneje mi vida, estoy fuera del fútbol, quiero tener las riendas de mi vida y después el paso del tiempo y la vida misma dirán”, expresó el ex lateral de la selección. Además afirmó que su hija de 9 años influyó en la decisión. ““Papá, no quiero que te vayas’, me dijo, y ahí mismo terminé de convencerme”.