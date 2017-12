Se fue Soso y Gimnasia se quedó sin DT

Cuando la dirigencia le comunicó que la economía del club no permitía la contratación de los jugadores solicitados, el rosarino respondió que abandonaba el proyecto iniciado al frente del plantel albiazul

| Publicado en Edición Impresa

La continuidad de Mariano Soso como director técnico del equipo de Gimnasia quedó anoche interrumpida al cabo de un par de reuniones mantenidas con la dirigencia del club, que en estas circunstancias le comunicó la intención de no reforzar al plantel albiazul con jugadores que no estén dentro de las posibilidades económicas de la institución.

La situación tomó cuerpo en las últimas horas, y más que nada llamó la atención porque en un primer momento, desde la sede social de la calle 4, se había dejado trascender la posibilidad de realizar algunas contrataciones para cubrir puestos que el DT consideraba debilitados.

En esa dirección avanzaba el Lobo, hasta que el miércoles directivos que entienden en el área fútbol comunicaron a primera hora la decisión de priorizar las cuentas del club por sobre la incorporación de jugadores que representara un dinero que la entidad requiere para atender la convocatoria de acreedores, lo cual se le hizo conocer al propio conductor del plantel que está licenciado.

Soso escuchó a los interlocutores, y quedaron en volver a encontrarse cuando bajara la tarde de ayer, algo que ocurrió en medio de un montón de expresiones que se multiplicaron en las redes sociales. En ese marco hubo adelantos contradictorios, pues mientras un grupo daba por seguro el alejamiento del técnico en disconformidad con el panorama, otro aseguraba tener argumentos suficientes como para dar por segura la continuidad del responsable técnico.

Para completar el cuadro de confusión que reinó en torno a Gimnasia, desde Chile cruzaron rumores dando cuenta de un interés por el lado del club Antofagasta para convencer a Soso de asumir como entrenador del conjunto trasandino en el que militan varios argentinos, para ocupar un cargo para el cual no es el único candidato, pues también se conversó con Ricardo Lunari.

Su pasado en Real Garcilaso y Sporting Cristal, de Perú, y como ayudante de campo de Hernán Lisi en Unión Temuco, de Chile, en el año 2012, pesaban más que la discreta campaña realizada con el Lobo al cabo de las primeras 12 fechas del campeonato oficial de Primera, que incluyeron cuatro victorias, un empate y siete derrotas, con 16 goles a favor y 20 en contra.

La posición 20 en una lista de 28 equipos lejos estuvo de cubrir las expectativas numéricas en el semestre que se completó con la derrota sufrida en Avellaneda, como visitante de Racing, ocurrida pocos días después del resonante triunfo frente a River en el Bosque, y esa actuación terminó de convencer a Soso de la necesidad de reforzar posiciones específicas para levantar vuelo tras la reanudación de la competencia.

Rosario Central en 60 y 118, Arsenal en Sarandí, Estudiantes en el Bosque, Colón en Santa Fe y San Lorenzo de local, son los cinco rivales que aparecen en el horizonte de los Triperos a partir del lunes 29 de enero, cuando se reanude la denominada Superliga del fútbol argentino, y en ese sentido caminaban los albiazules a partir de una preparación que en su transcurso incluye ensayos frente a Independiente, San Lorenzo y Atlético Tucumán, rival surgido en la víspera.

El hermetismo dentro del cual se manejaron las partes en estas reuniones de fin de año alimentaron más todavía los rumores y versiones, que parecieron alterar una relación impecable de la dirigencia del club de la calle 4 con el entrenador elegido para llevar adelante un ambicioso proyecto futbolístico en el que a este último se le brindaron todas las garantías posibles, que no se debilitaron ni siquiera tras las derrotas más dolorosas del equipo.

Los malos resultados lejos estuvieron de ser motivo de algún tipo de cuestionamientos para con el DT, que hasta contó con el respaldo de una buena parte de los seguidores, que en líneas generales privilegiaron las buenas intenciones para alcanzar un nivel protagónico.

Este generalizado respaldo pareció asegurar la continuidad del rosarino, dejando de lado cualquier sospecha sobre encuentros como los que se produjeron en las últimas horas, para tratar puntos que parecían compartidos por hombres que según lo manifestado pensaban igual en un proyecto muy abarcativo.

La decisión de no desviar dinero necesario para cubrir deudas, en la contratación de refuerzos, si es que no hubo otras cuestiones que no trascendieron, generó en definitiva un repentino cortocircuito, que en cuestión de pocas horas desembocó en una crisis impensada.

Más curiosa resultó la situación por cuanto Mariano Soso, a lo largo de toda su gestión, no hizo más que destacar el nivel futbolístico alcanzado por su equipo, y la calidad individual de cada uno de sus componentes.

Juan Manuel Insaurralde, Gonzalo Bergessio y Facundo Pereyra, asomaron como posibilidades de ser refuerzos para el Lobo, que también salió a buscar un mediocampista por derecha, pero las exigencias de los nombrados estuvieron muy por arriba de la economía albiazul, cuya dirigencia al final cortó por lo sano.

Sin respaldo económico, y con obligaciones fijadas en el concurso de acreedores, el eje alrededor del cual gira la conducción del club, se le informó a Mariano Soso que no tendrá caras nuevas en el plantel, y el entrenador, porque no le cumplieron alguna promesa anterior o bien porque no veía una salida futbolística, anoche terminó renunciando a su cargo.

Lo hizo en el marco de una reunión mantenida con el presidente Gabriel Pellegrino, el vice Alejandro Ferrer y el director deportivo Roberto Depietri, con quienes acordó que la despedida oficial se producirá hoy en una conferencia de prensa convocada para las 11 en Estancia Chica.

Por otra parte, la dirigencia ya mismo comenzó a buscar al reemplazante, y por lo que trascendió se registraron algunos contactos. Víctor Bernay, quien trabajó con Pedro Troglio, Roberto (“El Pampa”) Sosa y Facundo Sava aparecen en la lista, según allegados. Y en caso de no haber acuerdo con alguien antes del 2 de enero, el plantel retornará a los entrenamientos bajo la conducción de Leandro Martini, el encargado del plantel de Reserva.