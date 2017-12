Recargada: “El amor con Suar fue tan tremendo que casi me mata”

Por enésima vez este año, la actriz salió al cruce de Adrián Suar, quien había elogiado en una nota la relación que tuvieron

| Publicado en Edición Impresa

“Araceli fue un amor tremendo” había dicho Adrián Suar, semanas atrás, en una nota, en relación al matrimonio que tuvo con la actriz, y del que nació un hijo, Toto, que hoy tiene 19 años.

Las declaraciones del productor y gerente de programación de El Trece llegaron en una temporada en la que los trapitos al sol de su relación y separación salieron varias veces a la luz, sobre todo por las explosivas confesiones de Araceli González, quien acusó lisa y llanamente a su ex de haberla engañado con Griselda Siciliani, entre otras cosas.

Por eso, la calificación de “amor tremendo” llamó mucho la atención, sobre todo porque en esta guerra retro de ex también se vieron involucrados sus respectivas parejas: Fabián Mazzei y Siciliani. Pero, a diferencia de Maluma, aquí no hubo ningún felices los cuatro porque todos se tiraron con de todo.

Ahora, y en el marco de una entrevista para la revista Caras, Araceli se refirió a la frase del también actor, y realizó declaraciones explosivas.

“Sí, fue un amor tremendo por lo bueno, pero también tremendo por lo malo. Hace rato que no tengo diálogo con Adrián, pero no porque yo no quiera, sino por una decisión de él. No sé desde donde abordó el tema. Fue un amor tremendo por lo fuerte, pero muy doloroso. Tan tremendo que casi me mata. Pero fue tremendo para todos, porque Adrián tuvo un momento de mucho crecimiento, lo que hizo que se desconecte de la familia”, manifestó González, todavía dolida por un pasado que, parece, no puede soltar, a pesar de que hace diez años que está en pareja con Fabián Mazzei.

“Adrián priorizó Pol-Ka, su trabajo. Está bien, uno elige en la vida, pero no nos priorizó a nosotros. Yo recuerdo tanto lo bueno y como lo malo, y de esa relación también salió un hijo precioso”, agregó la intérprete.

Y se refirió a la infidelidad, al decir que “no te enloquece, hay otras cosas que enloquecen a la gente. La infidelidad te produce dolor, la idea de que la persona que está a tu lado no está a la altura de lo que vos querés para la vida”.

“Hoy puedo decir que estoy bien plantada, que puedo hablar con mis hijos con mucha autoridad, pero porque me tomé el trabajo de sentarme a trabajar en mi persona, de comerme todos los baldes de mierda habidos y por haber, y ahora puedo transitar una vida mucho más calma”, reflexionó Araceli, quien después de muchos años volvió a hacer temporada de teatro en Mar del Plata.