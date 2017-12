El balance de los equipos de básquet de nuestra Región, con puntos altos y bajos

Un recorrido que va desde la Liga Argentina hasta las categorías de Ascenso de la Asociación local. Lo positivo y lo que puede mejorar

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

El fin de año trae aparejado un momento característico de cada deporte, independientemente del que se trate: el balance anual. La preparación, la planificación y el cúmulo de objetivos que uno perseguirá se definen en los primeros meses de cada año y, sobre el cierre del mismo, el cuaderno de tareas personales mostrará lo mucho o poco que realizó cada uno de acuerdo con lo pautado en los cuatro estamentos que han representado al básquet de la ciudad.

LIGA ARGENTINA

En lo referido a los torneos nacionales, el calendario va un poco a contramano de la regularidad. Gimnasia y Esgrima de La Plata, único participante local del ex TNA, viene creciendo sin saltear escalones y el 2017 no fue la excepción. Con una base de jugadores que mantiene hace varios años, el Lobo no tuvo la mejor fase regular, pero se hizo fuerte en la etapa decisiva. El Poli Víctor Nethol se volvió una fortaleza para el equipo entonces dirigido por César Adriani y el Tripero sorprendió en varias ocasiones, para meter un gran sprint final y sorprender en playoff, hasta llegar a Cuartos de Final, donde Deportivo Viedma lo sacó de la carrera del ascenso.

Con un plantel un poco más armado, pero manteniendo la base, la segunda mitad del corriente lo encontró peleando los primeros puestos en la Conferencia Sur. Ya sin Adriani en el banco de suplentes, y con Héctor Santini a punto de hacerlo, para volver a competir el 11 de enero, el objetivo del Lobo es claro: dejar de ser sorpresa y comenzar a pensarse como un equipo con reales chances de ascenso a la esquiva Liga Nacional, aquella que lo vio por última vez en 2005.

TORNEO FEDERAL

El tercer escalafón del básquet a nivel nacional tuvo, como suele suceder desde hace tiempo, dos representantes platenses: Estudiantes y Unión Vecinal. Al igual que el calendario de La Liga Argentina, el Torneo Federal comienza en el mes de octubre y termina en julio, por lo que el balance de los platenses se parte en dos temporadas.

El Pincha navegó en la incertidumbre durante la conformación del plantel. Su participación se puso en duda en varias oportunidades y se apostó por los chicos de las Inferiores. Los resultados no fueron los mejores y el conjunto de Mauricio López lejos estuvo de ese 2015 que lo encontró jugando la final ante Atenas de Carmen de Patagones. La excursión federal pincha fue demasiado corta en la primera mitad del 2017 y se esperaba que, con otros nombres y algunos refuerzos de jerarquía, el básquet pincha volviera a aspirar con algo más. La vuelta de Juan Pablo Sartorelli, más las incorporaciones de buenos prospectos como Mateo Bocattonda y Emiliano Cancinos, indicaban un inicio de la 2017/2018 para Estudiantes con mejor predisposición. Sin embargo, la irregularidad para cerrar partidos terminó por jugarle en contra y los dirigidos por López cerraron el 2017 con más preocupaciones que alegrías. Actualmente el Pincha se encuentra 9º, con 10 derrotas y sólo 3 triunfos; y con un partido más que sus inmediatos perseguidores.

Otra es la situación de Unión Vecinal. El “Amarillo” viene demostrando hace rato su crecimiento, no sólo en el básquet doméstico, sino en territorio argentino, pisando fuerte en el Torneo Federal. De la mano de su propia generación dorada, con el apellido García a la cabeza, Unión Vecinal logró hacerse un nombre más allá de la Avenida 44 y, poco a poco lo fue ratificando con buenas participaciones. La primera parte del 2017 tuvo un sabor agridulce para los dirigidos por Navazo en el tercer escalafón del básquet a nivel nacional. Luego de una temporada regular histórica, con el mejor récord de la institución, Unión cayó en la primera ronda de reclasifiicación ante Racing y se despidió de manera prematura del Federal. Para la 2017/2018, sumó algunas piezas y logró un equipo más largo. El Amarillo volvió a ratificar su crecimiento y, pese al paso del tiempo de sus referentes, logró subir un escalón más. El cierre del año lo encuentra en la 3era ubicación de la Conferencia Metropolitana, producto de 9 triunfos y sólo 3 derrotas.

TORNEO PROVINCIAL

Aquellos equipos del básquet doméstico que buscaban dar un paso más, encontraron en La Liga Provincial de Clubes, el proyecto ideal. Atenas, Hogar Social y Astillero fueron los representantes de la Asociación Platense en uno de los torneos más difíciles que puede ofrecer el básquet.

Lo de Atenas, en su segunda participación, merece un apartado. El elenco de calle 13 terminó la Primera Fase como el mejor de todos, con un invicto de 10 partidos. Los de Remaggi se perfilan como un firme candidato a quedarse con el torneo y el posterior ascenso.

Diferente fue lo de Hogar Social, en su segunda participación, y lo de Astillero, con su debut.

El Verde de Berisso no pudo hacer pie en ningún momento del torneo y todo se le hizo cuesta arriba. De los 10 partidos de la Primera Fase, sólo logró quedarse con 1. Pese a los refuerzos, que le otorgaron mayor profundidad al equipo, los de Epeloa no lograron hacerse fuertes y siguen penando en una competencia por demás complicada.

El caso de Astillero es otra cosa. El Verde de Ensenada afrontó su primera participación, alternando buenas y malas. Con un plantel renovado, y en su mayoría con experiencia, desde Horacio Cestino 774 se apostó fuerte a dar un salto a nivel provincial. Con Leandro Marcos a la cabeza, los que hacen de local en el “Fragata Libertad”, tuvieron un andar irregular, para cerrar la Primera Fase con 3 triunfos y 7 caídas.

TORNEO APB

Más allá de que el básquet es un deporte lógico y los resultados lo demuestran, hay sendas instituciones que demuestran crecimiento deportivo y que se acercan cada vez más a un multicampeón Unión y a un poderoso Atenas. Pese a esto, tal como suele suceder desde hace tiempo, los títulos a nivel doméstico se los repartieron entre ellos: el Griego se quedó con el Apertura en condición de invicto, mientras que el Amarillo coronó el calendario con el Clausura y una gran Superfinal en el Víctor Nethol. Pero, más allá de ellos dos, sin dudas los mejores dentro de lo que respecta a la Asociación Platense, hay ejemplos a destacar y repasar.

El Club Atlético Platense aparece como el más cercano perseguidor de los dos mencionados. El elenco de calle 21 disputó la Final del Clausura y no pudo ante un imbatible Atenas.

Reconquista es otro de los ejemplos. La R se viene manteniendo en la elite del básquet local desde hace varios años y demuestra su crecimiento institucional y deportivo.

El mencionado Astillero y Banco Provincia, son dos que comenzaron en la segunda zona categoría y lograron cerrar el año en A1.

Párrafo aparte para Meridiano Vº, que derrotó a Gimnasia en la Promoción y se ganó su lugar a base de esfuerzo, trabajo y “cultura de barrio”, como suele escucharse en calle 67. Lo mismo consiguió Estudiantes, pese a tener su objetivo en el Federal.

En los ascensos, hay que mencionar a Barrio Norte. Mayo se consagró campeón de B1 al derrotar a Juventud, pero ambos serán partícipes de la zona A2 en el 2018.

Si de barrio se habla, hay que mencionar también a Los Hornos, con Capital Chica, el mejor de la B2 y Centro Fomento Los Hornos. La Iguana se quedó con el ascenso directo de la mano de un plantel repleto de juveniles. Fomento, por su parte, condenó a un histórico como Náutico Ensenada al último escalón de un básquet platense que ha dejado muchísimas perlas en este 2017. Pero uno, como amante del mismo, no puede esperar a que la naranja vuelva a volar en el 2018.