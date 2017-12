Djokovic regresa a las canchas

| Publicado en Edición Impresa

El serbio Novak Djokovic, que regresará hoy a las canchas después de seis meses de ausencia por una lesión, aseguró que en la temporada 2018 buscará ser el número uno del ranking y ganar torneos de Grand Slam.

Nole Djokovic jugará hoy frente al español Roberto Bautista en las semifinales de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, un torneo de exhibición previo al inicio del calendario de la ATP.

El serbio, actualmente ubicado en el puesto 12 del mundo, alcanzó el número uno en 2011 y se mantuvo en la cima durante 223 semanas. Ganó un total de 68 títulos en su carrera, 12 de ellos de Grand Slam.

Una molestia en el codo lo tuvo inactivo por el último medio año. Djokovic, de 30 años, jugó su último partido el 12 de julio, cuando se retiró de los cuartos de final de Wimbledon por aquella lesión. Se tomó el resto del año para disfrutar el nacimiento de su segundo hijo, recuperar el codo y pensar en sus objetivos para 2018.

“Te estaría mintiendo y no sería fiel conmigo mismo si te dijera algo que no sea el número uno y ganar títulos de Grand Slam. No me daré por satisfecho con menos. Sé lo que hice en el pasado y me he demostrado a mí mismo que puedo hacerlo”, expresó Djokovic.

“Espero seguir ganando, pero si mi carrera acabara hoy y me preguntas si estoy satisfecho con lo que he conseguido, por supuesto. Tengo que estar satisfecho. Pero si me preguntas si es suficiente, diría que no”, continuó.

“Sabiendo que puedo hacer más, no estoy satisfecho”, añadió el serbio, que tendrá como entrenador al estadounidense Andre Agassi en los cuatro torneos de Grand Slam e incorporó al checo Radek Stepanek para el día a día.

El español Bautista, quien fue invitado al torneo para ocupar el lugar de su compatriota Rafael Nadal (lesionado), superó al ruso Andrey Rublev por 7-5 y 6-2 en cuartos de Abu Dhabu y será rival de Djokovic en una de las semifinales.