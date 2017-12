Crece la inquietud vecinal por la calidad de los servicios públicos para el verano

Miles de platenses se quedaron sin agua la última semana. En distintas zonas temen que se agraven los problemas con las altas temperaturas. Otros suman su preocupación por la baja tensión de energía.

Omar Giménez

-¿Puedo ir a bañarme a tu casa?

Con esta pregunta, Ezequiel Leonardi (37), vecino de Tolosa, se acostumbró a inaugurar muchos de sus días en los últimos años: son aquellos días en los que se levanta y descubre que no tiene una sola gota de agua en su domicilio. O que apenas sale un hilito escuálido que no alcanza para bañarse. Entonces repite el interrogante del principio en una ronda telefónica que incluye a varios familiares. Y a veces la formula varias veces hasta que alguno da una respuesta afirmativa. Con suerte, se trasladará a cuatro cuadras, hasta la casa de sus padres para bañarse ahí. Si eso no pasa, en el peor de los casos, tendrá que irse hasta el barrio El Mondongo y bañarse en casa de su suegra, Y desde allí, recién, ir al trabajo.

“Hace ocho años que tenemos este problema en el barrio. Hicimos montones de reclamos . Y si bien han venido a hacer arreglos en varias oportunidades, son ´parches´ que lo resuelven por un tiempo y después vuelve a aparecer, porque lo que tienen que hacer, nos dijeron, es cambiar la cañería, pero sale muy caro. Ahora mismo apenas tenemos un hilo de agua. Y todavía no empezó el calor de verdad. No quiero ni pensar lo que va a ser el verano, cuando todos estos problemas se agravan”, decía Leonardi a este diario el último viernes.

La preocupación de Leonardi es compartida por sus vecinos de 119 entre 526 y 527 y por miles de usuarios de La Ciudad, entre quienes crece la inquietud por la calidad de los servicios públicos, sobre todo el agua y la energía eléctrica, con miras al verano, cuando ambos consumos crecen.

Para algunos, como Eitel Peltzer, que vive en la zona de 17 y 62, la inquietud es doble, ya que se acostumbró a asociar a las temporadas estivales con la baja presión de agua y la baja tensión de luz.

“La última semana estuvimos dos días sin nada de agua (decía el jueves último). No se puede cocinar, es imposible bañarse. Y cuando hay agua, sale un hilito de las canillas, porque hay baja presión. Si todo sigue así vamos a tener el problema de todos los veranos, con poca agua o sin ella y con baja tensión de energía. Y para mi eso tiene que ver con que la red de servicios públicos, está colapsada, porque es obsoleta y no creció junto con la ciudad”, dice Peltzer.

Los servicios públicos estuvieron en el centro de la atención colectiva, la última semana, después de que miles de vecinos se quedaron sin agua en distintos barrios de la Ciudad. El problema más grande se registró en la zona de Parque Saavedra, donde según informó Absa, se trabajó en la rotura de un caño maestro. Pero por esos días también hubo reclamos por cortes en otros barrios, como Altos de San Lorenzo, Los Hornos, La Loma, Barrio Norte, Punta Lara y Tolosa, entre otros. Y cortes prolongados se habían vivido ya en zonas como Berisso, Ensenada, Parque Alberti), primero de noviembre y Tolosa en los últimos dos meses.

En algunos casos, además del episodio puntual del corte, los vecinos hablan de problemas crónicos de baja presión que impactan sobre la calidad de vida. También se quejan de un servicio al que consideran caro y que no está a la altura del precio que se paga por él.

Paralelamente hubo quejas por cortes de luz, aunque en menor escala. Estas quejas llegaron desde zonas como City Bell (en el Barrio La Emilia se registraron cortes el viernes y el sábado ) y en el Paraje La Rueda (en las calles 496 y 234) se quejaron por cortes reiterados en los últimos meses.

“Llaman la atención estos cortes tan reiterados en días en que no hace calor ni hubo viento que afectara la líneas”, decía ayer María Scipioni, vecina de 134 y 469.

Pero los servicios públicos también fueron noticia por las largas colas que se registraron en las oficinas de la empresa que suministra el gas por reclamos en la facturación de invierno. Y por los nuevos aumentos que comenzaron a regir la última semana, de un 25% inicial para la luz, que se incrementará otro 16% en febrero y de 57% en el caso del gas (ver aparte).

quejas

Según los datos manejados por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, los servicios públicos lideran el ranking de reclamos en la Región en el período 2016-2017. Las que encabezan la lista son las prestadoras del servicio de energía eléctrica, con el 45% de las quejas, seguidas por el agua (30%) y el gas (20%). (ver aparte).

Para el concejal Gastón Crespo “en el caso del agua en La Plata ya no podemos hablar de puntos críticos, sino de una crisis que alcanza a todos los barrios de la ciudad y que obedece a una situación de colapso del sistema. Estamos hablando de una red de cañerías que data de la década del ´60 y que está preparada para transportar agua para la cantidad de gente que vivía en la ciudad entonces, pero La Plata creció mucho en los últimos años”.

Crespo comparte la preocupación de los vecinos en el sentido de que la llegada del verano puede complicar las cosas.

“Para el verano se puede esperar que los problemas con el agua se agudicen, porque el consumo es mayor, porque aparecen las piletas y se necesita más presión en las redes”, indica.

También destacó que persisten una serie de pérdidas que no se resuelven y que afectan a la presión general de la red.

Desde las empresas prestatarias de los servicios de agua y luz, en tanto, se destacaron inversiones y obras -terminadas y en ejecución- orientadas a mejorar la calidad de los servicios (ver página 4).

En el caso del agua, en Absa hacen hincapié en la obra en ejecución del acueducto norte, en los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la planta potabilizadora, en un amplio plan de renovación de cañerías y en la mejora de los planes de contingencia para el verano (ver aparte)

Mientras tanto, desde Edelap se prevé para el verano un “comportamiento normal de la red” y se destaca que a lo largo de 2017 se hizo una inversión de 348 millones de pesos en obras para incrementar la capacidad instalada y expandir las redes que permitieron reducir en un 25% la cantidad de cortes en 2017 (ver aparte)

vidas alteradas

Con todo, en los barrios, la preocupación no cede. Para los afectados por los cortes de agua la última semana la preocupación por el servicio en verano es un tema recurrentemente mencionado.

“Nos preocupa que con los primeros calores ocurra esto, porque genera mucha inquietud por lo que puede pasar en el verano. Yo otro verano sin agua no aguanto”, dijo por caso, Etel Hoste (62) vecina de Tolosa.

Los vecinos que sufren falta de agua o problemas crónicos de baja presión destacan que ven afectados tanto su calidad de vida como su presupuesto familiar: “En casa somos dos y tenemos que pensar en un presupuesto mensual de 300 pesos en bidones, porque la de la canilla no se puede tomar, ya que normalmente no hay o hay poca. Entonces se usa para lavar los platos o, si hay suficiente para bañarse”, dicen Fernando Abrantes (38) y Eugenia Clivio (32), vecinos de Tolosa, que tampoco pueden aprovechar las ventajas de tener un lavarropas: “tenemos que mandar la ropa al lavadero y nos cuesta 80 pesos cada vez, cuando ya pagamos el agua, que es un servicio caro”.

El impacto sobre la vida cotidiana incluye escenas difíciles de imaginar para esta altura del siglo XXI. Como recolectar agua de lluvia con baldes o bañarse calentando recipientes en la cocina, según relatan Etel Hoste y Laura García Andino (38), respectivamente.