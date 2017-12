More Rial, se hizo empresaria pero se quedó sin novio

La joven lanzó su línea de accesorios y faltó su galán. “Estamos separados”, dijo, y luego tiró: “Que venga lo que tenga que venir, que salga lo que tenga que salir”

Sentimientos encontrados embargan, por estos días, a More Rial, la mayor de las hijas del “Intruso”. Es que la joven, que todavía no cumplió los veinte años, acaba de lanzarse al mundo empresarial, fundando su propia firma de accesorios, pero la novedad laboral llegó con una mala noticia y es que ha vuelto a engrosar el listado de los corazones solteros porque el amor infinito que se profesaba con su novio, Martín Casar, parece que tuvo final.

A todas pompas, con su padre como organizador, More Rial celebró días atrás el lanzamiento de “Morena”, en un bar de Palermo, en el que se reunieron numerosas figuras de la televisión.

Además de su padre y su hermana Rocío, acompañaron a More la novia de papá, Romina, quien asistió al evento acompañada de sus hijas, mostrando lo bien que se llevan todos como una familia ensamblada.

More y su emprendimiento también convocaron a famosos como Nacha Guevara, Iliana Calabró, Barbie Vélez, Valeria Archimó, Lourdes Sánchez, Matilda Blanco, Sol Pérez y Paz Cornú, aunque también fueron de la partida Fabián Doman -que llevó a su novia-, Matías Alé y Sol Pérez.

Rial padre, orgulloso, llenó de elogios y felicitaciones a su hija por seguir creciendo, demostrándole su compañía incondicional.

Pero el buen momento laboral de Morena, se contrasta con el presente sentimental difícil que atraviesa, tras haberse separado de su novio cordobés, con quien mantuvo una corta pero intensa relación, que la llevó durante meses a vivir con él en las sierras, y hasta haber adoptado un perro en conjunto.

QUÉ PASÓ

Apenas un par de días antes del evento, en el que Casar llamó la atención por su ausencia, Morena y Martín fueron al programa de Tinelli. Se los vio bien, felices. La hija de Rial aprovechó el paso para meter el chivo de su empresa -quizás lo había arreglado su papá- pero debió aguantarse el chicaneo de Tinelli, quien no perdió la oportunidad de cargarla por las fotos hot que con frecuencia subía a la red social.

Es que la relación con Pipi, como ella lo llamaba en las redes, parecía más que consolidada. Los testamentos de amor que se profesaban al cumplir sus primeras semanas, meses, cumpleaños, la llegada del perro/hijo y demás eran súper románticas y parecía que esta pareja iba derecho al altar. Incluso, los tórtolos, se tatuaron sus nombres en la piel.

Pero, y aunque una crisis pasajera había hecho referencia a una posible infidelidad de More, que luego los dos se encargaron de desmentir, ahora los fantasmas de un tercero o tercera en discordia volvieron a aparecer.

Ella se limitó a decir que está “separada” y que prefiere “no hablar del tema”. El se llamó a silencio aunque habló con hechos: borró todas las fotos que tenía en sus redes sociales con ella. Ella, por ahora, las conserva.

MOMENTO CRUCIAL

Pero más allá de su emprendimiento laboral, lo que importa es la salud. Y Morena, esta semana, también dio un gran paso. Ella lo contó en su Instagram.

“Yo confié en mí cuando nadie más lo hizo. Y pude. Pude lograr y superar muchísimas cosas. ¡Hoy, 30 de noviembre, llegó el día de hacerme mi primera cirugía reconstructora!”, contó la jovencita, a un año de haberse sometido a una peligrosa intervención para hacerse un bypass gástrico gracias al cual adelgazó casi cincuenta kilos.

Al poco tiempo de haber pasado por el quirófano, Morena agradeció por el apoyo recibido.

“Estoy muy agradecida con la vida, con mi familia, amigos, porque jamás me soltaron la mano y supieron entender desde mi mejor sonrisa hasta mi mayor cara de c.., por estar en mis dolores, llorar conmigo y divertirnos y gritar de alegría y de emoción”, había dicho.

Y en aquel entonces, anunciaba la operación que, ahora, se realizó.

“La piel que sobra me la voy a tener que operar y hacerme una reconstrucción, por eso tengo panza todavía. Lo aclaro porque la gente me sigue diciendo ‘gorda’, un adjetivo calificativo muy triste y denigrante que a esta altura de mi vida no me pesa más. Después de tanta lucha contra la obesidad, me di cuenta que tener kilos de más no te hace mejor persona. Y tantos kilos que bajé me hacen creer que todo se puede”.

El jueves a la noche, tras la operación, Rial padre llevó tranquilidad a los cientos de seguidores suyos y de su hija, en las redes sociales.

“Está contenta y muy bien de salud. Esto es un paso más en su vida, en su búsqueda de completar su felicidad”, dijo el conductor.

“Es una luchadora incansable. Estoy orgullosa de ella y muchas veces es un ejemplo para mí”, dijo el conductor, y, como si fuera necesario, volvió a manifestarle su apoyo incondicional: “Como siempre, la acompañé y la voy a acompañar en cada una de sus decisiones”​.

BALANCE

“Que venga lo que tenga que venir, que salga lo que tenga que salir”, escribió tras el evento con el que se lanzó al mundo de la moda, una clara referencia a lo que vendrá y lo que se irá de su vida: también un claro mensaje para su ex, que lo mira por tevé.