El Congreso: ¿La cueva de Alí Babá?

Por IRENE BIANCHI

Mail irenebeatrizbianchi@hotmail.com

Twitter @irenebianchi

¿Les dije o no les dije que Barbie Vélez tenía un romance con el hermano Lucas?

¡No es el hermano, Susy! Es el hijo del ex marido de la madre. No hay ningún lazo de sangre. Si no, sería incesto.

Bueno, pero un poquito morboso es, ¿o no? Habiendo tantos tipos, justo se va a enganchar al hermano.

¡No es el hermano! ¡Ni el medio hermano! Hermanastro, a lo sumo. O hermano político. ¿Cómo te lo tengo que explicar? Vos sos la morbosa y ratonera.

Pero vos pensá, Moni. Barbie tiene un hermanito chiquito, Thiago Rodriguez, hijo de su mamá y del padre de su actual novio, ¿no? Para ese pibito, su hermana está de novio con su hermano. Debe tener un bolonqui en la cabeza esa pobre criatura.

Los pibes son flexibles y resilientes, Susy. Se adaptan fácilmente a este mundo patas para arriba. Te lo juro.

¡No jures en vano, sacrílega!

¿Por qué no? ¿Acaso una que yo sé no juró por la Patria, Dios y los Santos Evangelios en el Congreso? Yo no voy a ser menos que ella.

Mientras miraba ese lamentable espectáculo en la tele, por casualidad o causalidad, sonaba “Cambalache” en mi radio portátil. ¿No les parece que ése tendría que ser nuestro nuevo Himno Nacional? Nos pinta de cuerpo entero el genio de Discépolo.

Es que no te piden certificado de buena conducta para ser legislador. Podés estar procesado hasta las pelotas, pero igual entrás. ¡Dale que va!

¿Y el patilludo capicúa, yiojano, Highlander, tocáte la izquierda? Está abulonado.

Embalsamado está. Ese nos va a enterrar a todos, acuérdense.

La Legislatura es una joda. ¿O no se enteraron que la eligieron a Susana Giménez como Ciudadana Ilustre?

Y como flamante Ciudadana Ilustre, afirmó que habría que haber empapado con un camión hidrante a los piqueteros que la hicieron llegar tarde a la ceremonia. Una conciencia social apabullante, la Diva.

Podría haber ido en moto, pero se hubiera despeinado.

No sólo eso. Se le hubieran volado las carísimas extensiones albinas que le pone Miguelito Romano, su histórico estilista.

Las divas derrapan como cualquier hijo de vecino. Las otras noches, Moria arremetió contra los muñequitos de torta, Fede y Laurita. Pareja baqueteada, los llamó. Que Laurita no da “virginal” ni aunque se vista de blanco. Y a Carmencito le escupió: “¡Ubicáte, pendejo!”, a lo Nacha Guevara.

Y como ellos carecen de dignidad, no renunciaron. Todo dicho.

Lo bueno del conflicto gremial del SATSAID es que nos libró del Bailando un par de días. ¡Aguante la huelga!

Igual, al día siguiente de putearse en colores, esos personajes se abrazan como hermanos. Los sentimientos de la forrándula son de utilería. Cartón pintado.

Hablando de las figuritas mediáticas, ¿alguien me explica qué significa ser una “it girl”?

¿Viste Oriana Sabatini, Eva Di Dominici, Candela Ruggeri, Calu Rivero, Candelaria Tattoo Tinelli, Lucía Celasco, la nieta de la Ciudadana Ilustre? Bueno, ésas son.

Ah, sí. Flacas, insulsas, cara de nada. Un embole.

En esa categoría, ninguna de nosotras entra, chicas. No se preocupen.

Nosotras podríamos inaugurar otra: “old EAT girls” por lo que lastramos.

Rellenitas, jodonas, charletas, veteranas, amigueras. ¡Por nosotras! ¡Chin, chin!