Veinte años rugiendo

Nants ingonyama bagithi baba… ¿cómo olvidar ese acertijo africano? Quizás resulte extraño y difícil de leer. Y no es para menos, porque está en idioma zulú (la principal lengua materna de Sudáfrica, hablada por aproximadamente 9 millones de personas). Sin embargo, agregándole un par de notas musicales y algo de garra en la interpretación, podría estimar que la repetición de esa frase, o un esbozo de ella, podría incrementarse exponencialmente si calculamos los intentos de imitación y reproducción por el resto de los mortales que no hablamos esa lengua.

Porque claramente se trata del inicio de la película “El Rey León” que Walt Disney Company produjo en 1994. Cómo olvidar la secuencia de inicio con todos los animales inclinándose para reverenciar al nuevo león (Simba) que se presenta en sociedad. Y es que hace pocos días, se cumplieron veinte años del musical “The Lion King” en Broadway. Estrenado en noviembre de 1997 en el Minskoff Theatre, y con más de 5.000 funciones en dos décadas, es considerado el musical más exitoso de la historia.

Para la celebración de los 20 años, no podía faltar el mismísimo Elton John, músico, cantante y compositor de las canciones más emblemáticas de la película, junto al escritor Tim Rice. Así fue que interpretó “Circle of Life” en el piano junto a los actores y músicos de la obra teatral, mientras que en el público había casi 1700 invitados entre familiares y amigos que no dejaban de sorprenderse. De hecho, el elenco y todos los técnicos del teatro, sintieron la noche de celebración como un encuentro familiar más que una reunión laboral.

La canción original se llama “Circle of Life” (“El Ciclo Sin Fin”, en castellano), compuesta por John con letra de Rice en inglés, exceptuando la citada introducción en zulú. La letra de la canción, refleja pensamientos filosóficos, de esperanza y de sentido común que llegaron a los corazones del mundo entero: “Desde el día en que llegamos al planeta, nos metemos en la luz del sol. Hay más para ver de lo que se puede ver y más para hacer de lo que se puede hacer. (…) Pero todos están de acuerdo mientras se unen a la estampida, en que nunca se debe tomar más que dar. Es el ciclo de la vida”.

EL MUSICAL

El musical, que comienza con esta misma canción, cuenta con una calidad artística extraordinaria, bajo la puesta en escena de Julie Taymor, quien logró reproducir la estética y la esencia de la película animada de forma teatral con grandes recursos visuales, actorales y coreográficos. Entre los detalles que lo confirman se encuentran las 200 marionetas y títeres que complementan los vestuarios de todos los animales; desde jirafas de seis metros de alto, hasta un elefante que camina por los pasillos de la platea. La gran recepción por parte de diferentes públicos de todas las edades, hizo que el suceso se exportara a México, países de África, Asia y Europa, destacándose la producción del West End de Londres donde se realiza de forma ininterrumpida desde 1999 o el Teatro Lope de Vega de Madrid que fue modificado especialmente para este espectáculo, donde se presenta desde hace seis años.

Lindiwe Dlamini es una de las artistas originales del musical que celebra las dos décadas en la ciudad de Nueva York. Hizo su debut en el primer show de 1997, y lleva miles de representaciones en su haber a lo largo de estos años. Con motivo de la celebración, dijo: “Al inicio fue un gran desafío, tuvimos que empezar a movernos, a bailar y a cantar como animales, sentir como animal pero con cuerpo de humano. Hay gente que lo mira como un trabajo, pero si lo mirás como un arte, terminás siendo un artista. Después de hacer la misma obra 5000 veces, sabés que estás acá para asegurarte que la gente salga del espectáculo sintiéndose bien, y nosotros también tenemos que sentirnos bien”.

Probablemente pocos niños lean esto, pero quizás la imagen les haga recordar a uno de los clásicos del cine de animación. Así es que sea niño, adolescente o adulto, le propongo rugir en zulú y disfrutar del rey de los musicales, viendo “The Lion King” en vivo y en directo, porque será una experiencia única que nunca olvidará.