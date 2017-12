Mañana se juega la fecha 14 de Primera A

| Publicado en Edición Impresa

Como la policía no pudo prestar servicio debido al recital de La Beriso y al partido en el Bosque entre Gimnasia y River, la jornada de la Liga Amateur Platense tuvo que desdoblarse. Como quedó dicho, hoy se juegan los dos partidos que definen al campeón del Clausura de Primera B. En tanto que mañana lo hará el resto de la 13º fecha del ascenso y el grueso de la 14º de la Primera A, entre los que se destacan los cruces Nueva Alianza vs. CRISFA; Villa Montoro vs. Estrella (foto) y Curuzú Cuatiá vs. CRIBA. El único que quedó para el martes es ADIP vs. Porteño.