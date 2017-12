Messi jugó un partidazo y metió un gol, pero el Barça no pudo

El astro argentino realizó una gran tarea, pero los “culés” igualaron 2 a 2. A último turno, el Real no estuvo fino y empató sin goles con Athletic Bilbao

El astro rosarino Lionel Messi, capitán de Argentina, marcó un gol y generó otro, el que marcó el uruguayo Luis Suárez, pero el Barcelona no pudo de local y apenas empató con el Celta de Vigo 2 a 2, en uno de los partidos programados para ayer por la fecha 14 de la Liga española de fútbol, que es liderada por los catalanes.

El partido se jugó en el Camp Nou y el primer gol lo anotó Iago Aspas para el Celta a los 20 minutos del primer tiempo, pero enseguida llegó el empate de Messi, 120 segundos más tarde, con una buena definición, y el primer tiempo finalizó igualado 1-1. En el segundo tiempo, Messi armó una jugada tremenda con Suárez, con pases cortos y precisos, y fue finalmente Jordi Alba quien dio el último pase al uruguayo para poner en ventaja al Barcelona a los 27 minutos, aunque no alcanzó para llevarse la victoria porque a los 25 minutos el uruguayo Maximiliano Gómez marcó para los “gallegos” la igualdad definitiva.

El Barcelona, que no contó con el argentino Javier Mascherano, afectado por una lesión muscular, es cómodo líder con 36 puntos e invicto, mientras que el Celta sumó 19 unidades.

En el equipo de Vigo ingresaron en el segundo tiempo tres argentinos: Facundo Roncaglia, ex Boca y Estudiantes, Gustavo Cabral, ex Racing y River, y Pablo Hernández, el ex jugador de Argentinos Juniors nacido en Tucumán y nacionalizado chileno.

EL RESTO DE LA FECHA

Por su parte, el Atlético de Madrid del “Cholo” Diego Simeone se afianzó en la tercera colocación, al vencer como local a Real Sociedad por 2 a 1; en el ‘Colchonero’ Angel Correa fue titular, Augusto Fernández entró en el complemento y Luciano Vietto no salió del banco y en los vascos atajó el ex pincha Gerónimo Rulli.

Real Madrid, cuarto, por su parte no pudo pasar del empate sin goles en su visita a Athletic de Bilbao; y en el otro encuentro de ayer Sevilla (en el que su DT, Eduardo “Toto” Berizzo, se recupera de una operación de cáncer de próstata), se impuso en su casa a La Coruña por 2 a 0. Gabriel Mercado, Ever Banega y Guido Pizarro fueron titulares y Javier Correa ingresó en el complemento en el conjunto sevillano y Federico Cantarbia estuvo desde el arranque en los gallegos.

La fecha seguirá hoy con cuatro encuentros (Leganés-Villarreal, Getafe-Valencia, Eibar-Espanyol y Las Palmas-Betis); y finalizará mañana con Girona-Alavés.