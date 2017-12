La Superliga que se viene

| Publicado en Edición Impresa

La vuelta del público visitante y los descensos son dos de los temas que ya se están analizando a fondo para la segunda edición del torneo de primera división. Forman parte de un temario que volverá a poner a prueba la convivencia entre la nueva estructura montada en torno a la Superliga y la Asociación del Fútbol Argentino.

Los cambios, que seguramente promoverán un arduo debate, si bien se pondrían en práctica en el certamen que se iniciará después de la Copa del Mundo de Rusia ya motorizaron una serie de iniciativas y declaraciones que empezaron a hacer ruido durante la semana en curso.

El puntapié inicial lo dio Guillermo Madero, Director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad y hombre a cargo de “Tribuna Segura” que señaló sin vueltas: “Queremos que vuelvan los visitantes. La idea es que si los clubes acompañan, a partir de agosto de 2018, vuelvan. Nuestra intención es que se haga paulatino en diferentes categorías y no solo en la Superliga”, completó el funcionario su impresión en torno a uno de los temas que se mantienen pendientes de resolución.

Por lo que pudo saberse es que esta idea avance en las próximas semanas con el acuerdo del mandamás de la AFA, Claudio Tapia, de Mariano Elizondo (el titular de la Superliga) y el Ministerio de Seguridad, organismo que tiene a su cargo los operativos en torno a cada choque futbolero. En la teoría todo indicaría que la iniciativa podría avanzar aunque en la práctica la cosa no sería tan fácil.

Ocurre que hay intenciones de algunos clubes de evitar el retorno del público visitante y, aunque no lo admitan públicamente, no estarían por ahora de acuerdo en dar vía libre al acceso de las dos hinchadas. A raíz de estas circunstancias la Superliga tiraría sobre la mesa la idea de impulsar el retorno de los visitantes pero de manera optativa. O sea que cada entidad decida con antelación si quiere o no jugar con público de las dos parcialidades. Se estima que los equipos de menor convocatoria serán los que aceptarán el retorno y tienen una razón económica valedera como para justificarlo.

En cuanto a los barras y la violencia se estima que cada fecha será una prueba en lo que tiene que ver con los accesos y el comportamiento a lo que se sumará el estricto control con DNI y severas penas. Esto, sumado a las iniciativas para castigar a los barras, respaldarían la posibilidad de ver nuevamente a los hinchas del visitante ocupando su lugar en las tribunas.

El otro tema que empezará a discutirse de cara a la segunda edición de la Superliga tiene que ver con la resolución de los descensos. Chiqui Tapia rompió el fuego cuando advirtió que analizaba suprimir los promedios e incluso fue más allá: anticipó que en el acenso se dejarán de utilizar dentro de los próximos tres años. Para la Superliga que se viene el máximo dirigente de la AFA también quiere algo parecido y lo propondrá ni bien comiencen a delinear el formato de la edición 2018 de la competencia oficial.

Los equipos grandes, inicialmente, no quieren saber nada con la anulación de los promedios pese a que bajo ese sistema descendieron Racing (1983), River (2011) e Independiente (2013). Ocurre que ahora tienen un muy buen pasar y las cuentas –en materia de puntaje—les sonríe particularmente al volver los torneos largos.

Sobre el mismo tema los equipos medianos aún discuten para que lado optar mientras los más complicados advierten que la suspensión del sistema de promedios para definir los descensos significaría una solución a una vieja desigualdad. La implementación del sistema que quiere Tapia será eje de otro conflicto: los más comprometidos para los próximos torneos quieren que sea algo inmediato, los otros no.

Dos temas fuertes que seguramente darán mucho que hablar y formarán parte de la agenda futbolera de aquí hasta el comienzo de la segunda edición de la Superliga.