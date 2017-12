Nadie es profeta en su tierra

Argentinos admirados en el mundo que no la pasaron bien en su país: el Papa Francisco, Borges, Favaloro o Piazzolla, reconocidos a medias o criticados con dureza. Lo mismo les pasó y sigue pasando a deportistas como Fangio, Reutemann, Maradona o Messi

Por MARCELO ORTALE

marhila@yahoo.com

Muchos católicos argentinos, cuando opinan sobre el Papa Francisco, han hecho suyo un texto del evangelista San Juan cuando dijo que “el mismo Jesús dio prueba de que el profeta en su tierra no tiene honra”. Esto significa, que no lo comprenden ni ensalzan sus propios paisanos. Lo cierto es que el primer Papa argentino, si bien conserva mucha popularidad y afecto en su país, es también blanco de reproches por parte de no pocos compatriotas.

La sociedad argentina no es fácil. Eleva ídolos con la misma facilidad con que los voltea. Se trata de un subibaja desaprensivo y vertiginoso, en el que personas y honras son sometidos a juicios fulminantes y sin apelación. En el caso de Jorge Bergoglio, ha conseguido elogios y respaldos en el mundo, inclusive por parte de sectores alejados de la Iglesia. Pero en la Argentina se lo mide con parámetros cambiantes: los kirchneristas que hicieron lo posible para impedir su designación como Papa, ahora dicen valorarlo. En cambio, muchos de los argentinos que lloraron de alegría cuando fue ungido, son los que ahora lo acusan de meterse en política y de agrandar la grieta.

Sin embargo, el Papa Francisco no es el único sometido al vaivén de la idolatría o la iconoclasia. Los más famosos argentinos lo acompañan. Son todas figuras de indiscutido renombre universal que, primero, debieron enfrentar la indiferencia, el repudio y hasta el odio de sus compatriotas. Algunos fueron reconocidos, finalmente y dejaron de ser profetas en su propia tierra. Otros siguen oscilando, entre méritos y defectos que se les atribuyen, entre aplausos y reprobaciones. Le pasa a escritores, a científicos, a músicos, a deportistas, a personalidades que el mundo aceptó sin retaceos, sin que en su propia patria alcanzaran igual reconocimiento. O que fueron, en cuestión de segundos, del pedestal al exilio.

BORGES

Cuando Jorge Luis Borges (1899-1986) ya era reconocido como una personalidad literaria mundial, aquí le mordían los dos talones. Hace poco escribió en forma irónica Osvaldo Aguirre: “Autor de una literatura parasitaria, lúdica, deshumanizada; escritor antiargentino, profeta del odio, vocero de la oligarquía; farsante, libresco, falso erudito. Jorge Luis Borges habría podido escribir una segunda versión de “El arte de injuriar” con las descalificaciones que recibió. La consagración que sancionó la crítica literaria y los reconocimientos internacionales tuvieron su contracara en una tradición de textos escritos contra Borges, en los que convergieron el nacionalismo católico, la crítica sociológica, el populismo, la izquierda e incluso astillas del mismo palo, como algunos colaboradores de la revista Sur”.

Los ataques fuertes a Borges comenzaron en la década del 30 y provinieron del nacionalismo. La bala de plata fue su “antiargentinismo”, disparada en vano mientras Borges escribía sobre Carriego, sobre Martín Fierro o sobre Buenos Aires y el idioma nacional. También lo acusaron por ser militarista, cuando Borges, en pleno proceso y antes de Malvinas escribía que los militares argentinos de esa época “jamás escucharon el zumbar de las balas”. En 1941 se había presentado para el premio Nacional de Literatura con esa obra maestra que es “El jardín de senderos que se bifurcan” y su obra no recibió siquiera una mención. Lo acusaron de oscuro, de cerebralista, de deshumanizado y también de “intelectual”. Lo tildaron de “cipayo” y de “extranjerizante”. El pensamiento progresista, sin embargo, se veía de pronto anonadado cuando advertía que Sartre publicaba artículos de Borges en Les Temps Modernes. Y que los príncipes de la literatura universal lo veneraban.

Aguirre recordó esta frase más reciente de Noe Jitrik: “Borges ha sido reivindicado por quienes lo criticaban”. Y comenta: “Tal vez porque la admiración estaba oculta bajo tantas formas de rechazo”.

FAVALORO

El cardiocirujano René Favaloro (1923-2000), querido por todos en su patria, no tuvo tantos adversarios personales y públicos como Borges, pero si se enfrentó al peor enemigo, a la burocracia que terminó matándolo. El Estado le dio la espalda, lo dejó morir, no le pagó lo que le debía y eso lo demolió. La decisión de suicidarse llenó de angustia y vergüenza a la sociedad argentina.

El también platense José María Mainetti, maestro y amigo de Favaloro dijo en esos tristes días: “El cardiocirujano estaba asqueado de la corrupción que había en el país, y se había desilusionado porque su programa de salud solidario no tenía el apoyo político suficiente. La caída del estado de bienestar, que enseñó a la gente a ser eficiente, y el consecuente quiebre del sistema de salud, fueron parte de las causas que llevaron a Favaloro a tomar esa decisión, porque no quiso entregarle el alma al diablo y en su condición de monje mendicante, prefirió ser digno de su gente y de sus pacientes”.

Famoso en el mundo entero, el Estado argentino le hizo sentir que no le importaba pagar deudas sin el correspondiente “retorno”, que no le interesaba la ejemplar fundación médica que había creado, que nada significa para la burocracia que él hubiera promovido un mejor concepto de la medicina argentina en el mundo. El 29 de julio de 2000 se disparó un tiro en el pecho y desde entonces ese balazo es una denuncia.

PIAZZOLLA

A los 11 años Astor Piazzolla (1921-1992) acompañó como bandoneonista a Carlos Gardel y muchos años después, cuando desarrollaba sus innovaciones como compositor y ejecutante, se lo consideró como uno de los músicos más importantes del siglo XX y el creador más vigente del tango en todo el mundo.

Acá, en su tierra, en las décadas del 50 y el 60 fue calificado como “asesino del tango” por parte de los tangueros tradicionales, que no le perdonaban su libre creatividad. La batalla que debió dar Piazzolla fue agotadora y prolongada. En nuestro país tocaba en “cuevas” de iniciados, que lo veneraban. Pero eran minorías. A La Plata vino algunas veces, aprovechando algunos salones que le conseguían los jóvenes universitarios. Piazzolla fue mala palabra durante muchos años en su propio país. Sus armonías disonantes generaban resistencia y hasta rencor.

“Sí, es cierto, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden”, dijo Piazzolla en aquellos años duros “Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos”.

Piazzolla siguió adelante. Mientras aquí se lo discutía –pero cada vez menos- compuso más de 300 tangos memorables, música de cámara, unas cincuenta bandas musicales de películas internacionales, fue nominado para los Grammy y distinguido por músicos clásicos y de rock de todo el mundo.

DEPORTISTAS

El sólo nombre de Juan Manuel Fangio (1911-1995) abría y sigue abriendo puertas en los cinco continentes. Varias veces campeón del mundo en la categoría más competitiva del automovilismo, aquí se le buscaron pulgas. Se dijo que, pese a su extracción radical, aceptó que Perón le regalara la primera Ferrari con la que compitió. Se dijo que era avaro y el Chueco respondía que la vida no le había dado tiempo para gastar su dinero, que había empleado su vida en trabajar y manejar. Ya retirado llegó a ser el directivo más exitoso en el mundo de la marca Mercedes Benz y eso también pasó como desapercibido. No fue profeta en su tierra, pero todavía su nombre es moneda legendaria en todo el planeta.

Algo similar le ocurrió a Carlos Reutemann (1942- ) un piloto de autos excepcional que, sin los sólidos apoyos estructurales con que contaban sus rivales, llegó a ser subcampeón mundial. Nunca faltaron las cargadas más pesadas de sus compatriotas contra Reutemann, como aquella que lo parangonaba a River y a Balbín, porque los tres salían segundos…Decían que era lento, timorato. Lo cierto es que cuando Reuteman abandonó el aumovilismo, nuestro país se quedó sin pilotos competitivos en la fórmula 1.